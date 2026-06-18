Mẹo sắm thực phẩm chay giá hời tại Bách hóa XANH với ưu đãi mua 2 tặng 1 Từ ngày 13/06 đến 15/06/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình Ngày Chay Yêu Thương với các deal giảm giá sâu cho dầu hào Maggi, nước tương Nam Dương và cháo Vifon.

Để tối ưu chi phí cho những bữa ăn thanh đạm, người tiêu dùng có thể tận dụng chương trình khuyến mãi tập trung vào các mặt hàng gia vị và thực phẩm chay tại hệ thống Bách hóa XANH. Chương trình mang tên "Ngày Chay Yêu Thương" cung cấp nhiều giải pháp tiết kiệm thông qua hình thức mua combo hoặc tặng kèm sản phẩm.

Thời gian và hình thức áp dụng ưu đãi

Chương trình khuyến mãi diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi người nội trợ cần lưu ý lịch trình để không bỏ lỡ các deal hời:

Thời gian: Áp dụng liên tục trong 3 ngày, từ 13/06/2026 đến hết ngày 15/06/2026.

Áp dụng liên tục trong 3 ngày, từ 13/06/2026 đến hết ngày 15/06/2026. Phạm vi: Triển khai trên toàn bộ hệ thống cửa hàng Bách hóa XANH tại các tỉnh, thành phố và kênh mua sắm trực tuyến (Website/App).

Ngày Chay Yêu Thương: Gia vị chay giảm sốc, mua 2 tặng 1

Các nhóm sản phẩm giảm giá sâu cần ưu tiên

Dưới đây là danh sách các mặt hàng gia vị và thực phẩm chay có mức chiết khấu tốt nhất trong đợt này:

1. Nhóm gia vị thiết yếu

Dầu hào chay Maggi nấm hương (350g): Áp dụng chính sách Mua 2 Tặng 1 . Đây là mức ưu đãi giúp người dùng tiết kiệm đến 27.000 đồng, phù hợp cho các món xào và kho chay.

Áp dụng chính sách . Đây là mức ưu đãi giúp người dùng tiết kiệm đến 27.000 đồng, phù hợp cho các món xào và kho chay. Nước tương đậm đặc Nam Dương (500ml): Khi mua combo 2 chai, mức giá chỉ còn 20.000 đồng (giảm 50% so với giá gốc 40.000 đồng).

Khi mua combo 2 chai, mức giá chỉ còn 20.000 đồng (giảm 50% so với giá gốc 40.000 đồng). Combo hạt nêm Maggi nấm hương: Gói 170g kết hợp cùng chai dầu hào Maggi đậm đặc 150g chỉ có giá 19.000 đồng (giảm 7.000 đồng so với mua lẻ).

2. Thực phẩm ăn liền tiện lợi

Cháo nấm đông cô Vifon (70g): Ưu đãi mua 4 gói với giá 36.000 đồng, giúp tiết kiệm 8.800 đồng so với giá niêm yết. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất.

Lưu ý khi mua sắm để đạt hiệu quả cao nhất

Để việc mua sắm diễn ra thuận lợi, người tiêu dùng nên thực hiện theo các bước sau:

Kiểm tra tồn kho: Nếu mua trực tuyến qua App, hãy kiểm tra số lượng sản phẩm tại khu vực gần nhất để đảm bảo còn hàng. Ưu tiên mua combo: Các mức giảm giá sâu nhất thường tập trung vào hình thức mua số lượng nhiều (mua 2 hoặc mua 4). Tận dụng giao hàng tận nơi: Đối với những khách hàng bận rộn, việc đặt hàng qua Website/App Bách hóa XANH vẫn được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi như mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chương trình Ngày Chay Yêu Thương là dịp phù hợp để các gia đình làm mới kệ gia vị và dự trữ thực phẩm chay với chi phí thấp hơn đáng kể so với ngày thường.