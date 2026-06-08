Mẹo sắm thực phẩm chay và quà tặng sức khỏe tiết kiệm dịp lễ Vu Lan Chương trình khuyến mãi mùa Vu Lan mang đến nhiều ưu đãi lớn cho các mặt hàng thực phẩm chay, nước yến chưng, gạo ST25 và nhu yếu phẩm gia đình.

Dịp lễ Vu Lan là thời điểm nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm chay và quà tặng sức khỏe cho ông bà, cha mẹ tăng cao. Từ ngày 01/08 đến 31/08/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng qua nền tảng trực tuyến.

Thông tin chung về chương trình khuyến mãi

Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng và các kênh đặt hàng online (Website/App). Người tiêu dùng có thể linh hoạt lựa chọn hình thức mua sắm thuận tiện để tối ưu chi phí cho gia đình trong suốt tháng 7 Âm lịch.

Các nhóm sản phẩm ưu đãi nổi bật

Thực phẩm chay và gia vị

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị mâm cơm chay thanh tịnh, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi và đóng gói được áp dụng mức giá hấp dẫn:

Nấm tươi và đậu hũ: Áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 hoặc mua 2 tặng 1 đối với nấm kim châm, nấm hải sản, nấm linh chi nâu và các loại đậu hũ chiên, đậu hũ trắng.

Áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 hoặc mua 2 tặng 1 đối với nấm kim châm, nấm hải sản, nấm linh chi nâu và các loại đậu hũ chiên, đậu hũ trắng. Mì chay đóng gói: Mì chay Vifon mua 5 tặng 3 hoặc mua thùng 30 gói với giá 79.000 đồng (tiết kiệm 56.000 đồng). Mì chay 3 Miền giảm giá thùng 30 gói còn 89.000 đồng.

Mì chay Vifon mua 5 tặng 3 hoặc mua thùng 30 gói với giá 79.000 đồng (tiết kiệm 56.000 đồng). Mì chay 3 Miền giảm giá thùng 30 gói còn 89.000 đồng. Gia vị chay: Dầu hào chay Maggi mua 2 tặng 1, nước tương Nam Dương mua 2 tính tiền 1, hạt nêm Maggi nấm hương được tặng kèm dầu hào.

Quà tặng sức khỏe dành cho người thân

Bên cạnh thực phẩm chay, các sản phẩm dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe cũng được điều chỉnh giá mạnh:

Nước yến chưng: Ưu đãi đặc quyền khi mua trực tuyến đối với các dòng nước yến hộp (trừ thương hiệu Sanest). Khách hàng mua 2 hộp sẽ được tặng thêm 3 hộp hoặc chai cùng loại.

Ưu đãi đặc quyền khi mua trực tuyến đối với các dòng nước yến hộp (trừ thương hiệu Sanest). Khách hàng mua 2 hộp sẽ được tặng thêm 3 hộp hoặc chai cùng loại. Sữa dinh dưỡng và trái cây: Sữa bột pha sẵn dòng Ensure Gold, Ensure Original và Glucerna có mức giá ưu đãi theo thùng. Các loại trái cây nhập khẩu tươi giảm giá đến 30%.

Gạo đặc sản và gia vị thiết yếu

Bữa cơm hàng ngày thêm tròn vị nhờ các chương trình khuyến mãi dành cho gạo và dầu ăn: