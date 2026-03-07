Mẹo săn deal cháo tươi Cây Thị và SG Food mua 3 tặng 2 tại Bách hóa XANH Từ ngày 04/07 đến 06/07/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình Flash Sale mua 3 tặng 2 cho cháo tươi Cây Thị và SG Food khi mua sắm trực tiếp hoặc qua ứng dụng.

Bách hóa XANH áp dụng chương trình Flash Sale đặc biệt "Mua 3 Tặng 2" dành cho hai thương hiệu cháo tươi phổ biến là Cây Thị và SG Food. Đây là giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho các gia đình cần dự trữ thực phẩm dinh dưỡng, tiện lợi cho trẻ nhỏ hoặc bữa sáng nhanh gọn.

Chi tiết ưu đãi mua 3 tặng 2

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi chọn mua 3 sản phẩm cháo tươi hoặc súp ăn liền sẽ được tặng thêm 2 sản phẩm cùng loại. Như vậy, với mỗi đơn hàng đủ điều kiện, người tiêu dùng sẽ nhận tổng cộng 5 gói sản phẩm nhưng chỉ cần thanh toán chi phí cho 3 gói.

Lưu ý về điều kiện áp dụng:

Quà tặng phải thuộc cùng một thương hiệu với sản phẩm mua.

Ví dụ: Mua 3 gói Cây Thị sẽ nhận thêm 2 gói Cây Thị; mua 3 gói SG Food sẽ nhận thêm 2 gói SG Food.

Thời gian và phương thức mua hàng

Chương trình Flash Sale chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 04/07/2026 đến hết ngày 06/07/2026.

Từ ngày 04/07/2026 đến hết ngày 06/07/2026. Hình thức mua sắm: Áp dụng đồng thời cho khách mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH trên toàn quốc và khách đặt hàng trực tuyến qua Website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH.

Mẹo mua sắm tiết kiệm và hiệu quả

Để tận dụng tối đa chương trình ưu đãi này, người tiêu dùng có thể áp dụng các bước sau:

Kiểm tra hạn sử dụng: Cháo tươi thường có hạn dùng dài nhờ công nghệ đóng gói hiện đại, tuy nhiên bạn nên ưu tiên chọn các lô hàng mới nhất để dự trữ lâu dài. Đặt hàng online: Để tránh tình trạng hết hàng tại kệ siêu thị, việc đặt hàng qua ứng dụng Bách hóa XANH giúp giữ đơn và được giao hàng tận nơi nhanh chóng. Gom đơn theo thương hiệu: Hãy tính toán số lượng theo bội số của 5 (mua 3 tặng 2, mua 6 tặng 4) để tối ưu hóa số tiền tiết kiệm được.

Do số lượng sản phẩm khuyến mãi có hạn, khách hàng nên sớm lên kế hoạch mua sắm ngay từ ngày đầu tiên của chương trình để đảm bảo chọn được những vị cháo yêu thích cho gia đình.