Mẹo săn deal đồ tắm gội tại Bách hóa XANH online chỉ từ 19K dịp 20/10 tiết kiệm tối đa Bách hóa XANH mở đại tiệc ưu đãi online mừng ngày 20/10 với loạt sản phẩm tắm gội đồng giá chỉ từ 19.000 đồng cùng cơ hội mua kèm quà xịn khi đạt đơn từ 349.000 đồng.

Chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh cá nhân luôn là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt trong các dịp lễ tri ân phụ nữ. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu chi phí sinh hoạt, chương trình khuyến mãi mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại hệ thống bán lẻ trực tuyến mang đến nhiều gói sản phẩm tắm gội, dưỡng da với mức giá giảm sâu.

Thời gian và phương thức tham gia chương trình ưu đãi

Chương trình khuyến mãi "Ngày hội phái đẹp" diễn ra trong khung thời gian giới hạn từ ngày 19/10 đến hết ngày 21/10/2026. Để nhận được các mức giá ưu đãi, khách hàng cần lưu ý chương trình chỉ áp dụng độc quyền cho hình thức mua sắm trực tuyến.

Người tiêu dùng có thể tải và truy cập ứng dụng Bách hóa XANH trên thiết bị di động hoặc đặt hàng trực tiếp qua website chính thức bachhoaxanh.com. Đơn hàng sẽ được nhân viên giao nhận vận chuyển đến tận nơi, giúp tiết kiệm thời gian đi lại và công sức mang vác đồ dùng cồng kềnh.

Các bước săn deal đồng giá chỉ từ 19.000 đồng

Để tối ưu giỏ hàng khi mua sắm, bạn có thể thực hiện theo các bước phân loại sản phẩm theo từng mức giá:

Chọn nhóm đồng giá 19.000 đồng: Tìm kiếm các mặt hàng tiện ích như combo 2 dây (20 gói) dầu gội Rejoice siêu mượt, dầu xả Sunsilk, Clear Men hoặc dòng sữa tắm Purite hương hoa anh đào. Bổ sung đồ dùng cá nhân 29.000 đồng: Thêm vào giỏ sản phẩm dao cạo nữ Gillette Daisy gói 2 cây tiện lợi cho nhu cầu chăm sóc cá nhân hàng ngày. Lựa chọn phân khúc 49.000 đồng: Bổ sung kem xả Pantene 150ml, lăn hoặc xịt khử mùi Nivea, sữa rửa mặt Nivea, Pond's cùng túi nước rửa tay Lifebuoy dung tích lớn 450g. Chọn nhóm sản phẩm làm sạch 59.000 đồng: Điền đầy kệ phòng tắm bằng dầu gội Clear hoặc Sunsilk trọng lượng từ 300g đến 380g, lăn khử mùi Dove, Rexona, hoặc xịt khử mùi nam Axe và X-Men.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm dung tích lớn như sữa tắm Hazeline 900g giảm còn 69.000 đồng; dầu gội Rejoice, Pantene, X-Men có giá từ 79.000 đồng đến 99.000 đồng. Các dòng kem dưỡng ẩm và serum chống lão hóa từ thương hiệu Olay ghi nhận mức giảm hơn 100.000 đồng mỗi sản phẩm.

Cách tận dụng đặc quyền mua kèm hàng hiệu với giá 19.000 đồng

Ngoài các mức giá giảm trực tiếp, người mua có thể tối đa hóa lợi ích bằng cách gom đơn hàng đạt mốc giá trị quy định:

Điều kiện áp dụng: Đơn hàng thuộc ngành hàng Chăm sóc cá nhân đạt tổng thanh toán từ 349.000 đồng trở lên.

Đơn hàng thuộc ngành hàng Chăm sóc cá nhân đạt tổng thanh toán từ 349.000 đồng trở lên. Đặc quyền mua kèm: Khách hàng được quyền chọn mua thêm 01 sản phẩm cao cấp với giá ưu đãi chỉ 19.000 đồng.

Khách hàng được quyền chọn mua thêm 01 sản phẩm cao cấp với giá ưu đãi chỉ 19.000 đồng. Danh mục mua kèm: Chai sữa tắm Puri sữa dê và ngọc trai dung tích 1kg, sữa rửa mặt Nivea Derma Acne Care, sữa rửa mặt Garnier Vitamin C, nước súc miệng Listerine trà xanh 250ml, nước rửa tay Puri 500ml hoặc gel vuốt tóc nam X-Men, Romano 150g.

Lưu ý số lượng suất quà mua kèm có giới hạn trong suốt thời gian diễn ra chương trình, người tiêu dùng nên chuẩn bị danh sách mua sắm từ sớm để kịp hoàn tất đơn hàng.

Tiết kiệm chi phí với các combo chăm sóc toàn diện

Nếu không có nhiều thời gian lựa chọn từng món đồ đơn lẻ, việc chọn mua combo đóng gói sẵn là giải pháp nhanh chóng và kinh tế, dao động từ 345.000 đồng đến 399.000 đồng mỗi bộ:

Combo vệ sinh gia đình: Bao gồm dầu gội đầu Clear hoặc Pantene, sữa tắm và nước rửa tay Lifebuoy, kem đánh răng P/S.

Bao gồm dầu gội đầu Clear hoặc Pantene, sữa tắm và nước rửa tay Lifebuoy, kem đánh răng P/S. Combo dành cho phái đẹp: Gồm dầu gội và xả Sunsilk, sữa tắm Hazeline, lăn khử mùi Enchanteur cùng băng vệ sinh Diana.

Gồm dầu gội và xả Sunsilk, sữa tắm Hazeline, lăn khử mùi Enchanteur cùng băng vệ sinh Diana. Combo dưỡng da Olay ngày và đêm: Trọn bộ chăm sóc chuyên sâu gồm kem dưỡng sáng da, serum chống lão hóa, tinh chất săn chắc da và kem chống nắng.

Tận dụng các gói khuyến mãi định kỳ trên nền tảng trực tuyến giúp người tiêu dùng chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu cho gia đình, vừa đảm bảo chất lượng vừa tiết kiệm ngân sách chi tiêu hiệu quả.