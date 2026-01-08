Mẹo săn deal gia vị giá 1.000 đồng và mua 1 tặng 1 tại Bách Hóa XANH tháng 8/2026 Bách Hóa XANH triển khai Lễ Hội Gia Vị từ ngày 01/08 đến 31/08/2026 với loạt ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và chai nước mắm thứ 2 chỉ 1.000 đồng.

Chương trình "Lễ Hội Gia Vị" tại hệ thống Bách Hóa XANH mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho mọi gia đình với loạt ưu đãi giảm giá trực tiếp, mua 1 tặng 1 và mua sản phẩm thứ hai chỉ với giá 1.000 đồng. Đây là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng tối ưu chi phí sinh hoạt hàng ngày đối với các mặt hàng thiết yếu.

Thời gian và hình thức áp dụng

Chương trình khuyến mãi diễn ra trong suốt tháng 8, kéo dài từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Khách hàng có thể tham gia ưu đãi thông qua hai hình thức:

Mua trực tiếp: Đến hệ thống các cửa hàng Bách Hóa XANH trên toàn quốc.

Đến hệ thống các cửa hàng Bách Hóa XANH trên toàn quốc. Đặt hàng online: Thao tác qua trang web hoặc ứng dụng di động Bách Hóa XANH để được giao hàng tận nơi.

Chi tiết các mặt hàng gia vị ưu đãi nổi bật

Các sản phẩm gia vị thiết yếu đồng loạt áp dụng chính sách giảm giá và tặng kèm quà hấp dẫn:

Nước mắm Thuận Phát 10 độ đạm (Chai 490ml): Khi mua chai thứ nhất, khách hàng được mua chai thứ hai với giá ưu đãi 1.000 đồng.

Khi mua chai thứ nhất, khách hàng được mua chai thứ hai với giá ưu đãi 1.000 đồng. Nước tương Nam Dương (Chai 500ml): Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 (mua 2 chai tính tiền 1 chai) đối với các dòng sản phẩm nước tương đậm đặc và nước tương thượng hạng.

Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 (mua 2 chai tính tiền 1 chai) đối với các dòng sản phẩm nước tương đậm đặc và nước tương thượng hạng. Dầu đậu nành Orchid (Chai 1 lít): Áp dụng chương trình mua 2 tặng 1 cùng loại, giúp tối ưu chi phí cho gian bếp.

Áp dụng chương trình mua 2 tặng 1 cùng loại, giúp tối ưu chi phí cho gian bếp. Hạt nêm chay Knorr nấm hương organic (Gói 380g): Giảm giá từ 45.000 đồng xuống còn 39.000 đồng/gói, đồng thời tặng kèm 01 chai nước tương Hương Việt 500ml.

Cách thức đặt hàng nhanh chóng và tiết kiệm

Để tối ưu thời gian và tận dụng tối đa các ưu đãi trong chương trình, người tiêu dùng có thể thực hiện theo các bước sau: