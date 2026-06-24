Mẹo săn mì Hảo Hảo tôm chua cay giá rẻ chỉ từ 3.800 đồng trước kỳ tăng giá Tận dụng đợt khuyến mãi tại Bách hóa XANH từ ngày 24/06 đến 30/06 để mua mì Hảo Hảo với giá chạm đáy chỉ từ 3.800 đồng/gói trước khi thị trường điều chỉnh tăng giá.

Trong bối cảnh giá cả thị trường biến động, việc tìm kiếm các chương trình ưu đãi thực phẩm thiết yếu giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt. Hiện tại, mì Hảo Hảo tôm chua cay - sản phẩm quen thuộc trong gian bếp Việt - đang có đợt giảm giá sâu trước khi chính thức điều chỉnh tăng giá vào đầu tháng 7 tới.

Cách tối ưu chi phí khi mua mì Hảo Hảo

Để đạt được mức giá tốt nhất, người tiêu dùng nên lựa chọn mua theo số lượng lớn thay vì mua lẻ từng gói. Dưới đây là các lựa chọn tiết kiệm nhất đang được áp dụng:

Mua theo combo 10 gói: Giá ưu đãi chỉ còn 39.000 đồng, tương đương 3.900 đồng/gói. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường đang dao động từ 4.600 - 4.800 đồng/gói.

Giá ưu đãi chỉ còn 39.000 đồng, tương đương 3.900 đồng/gói. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường đang dao động từ 4.600 - 4.800 đồng/gói. Mua theo thùng 30 gói: Đây là lựa chọn tối ưu nhất với giá chỉ 115.000 đồng/thùng, tính ra mỗi gói chỉ khoảng 3.833 đồng.

Mì Hảo Hảo tôm chua cay đang có giá ưu đãi hấp dẫn trước kỳ tăng giá tháng 7.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Chương trình "xả kho giữ giá" được triển khai nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tích trữ hàng hóa trước đợt tăng giá mới. Các thông tin cần lưu ý bao gồm:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/06 đến hết ngày 30/06/2026.

Từ ngày 24/06 đến hết ngày 30/06/2026. Hình thức mua hàng: Áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH và đặt hàng qua website hoặc ứng dụng điện thoại.

Áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH và đặt hàng qua website hoặc ứng dụng điện thoại. Lưu ý về quy cách: Ưu đãi chỉ áp dụng cho gói lẻ và thùng 30 gói, không áp dụng cho quy cách đóng lốc.

Việc chủ động mua sắm trong giai đoạn này giúp các gia đình, sinh viên và người lao động giảm bớt áp lực chi tiêu. Hãy kiểm tra ứng dụng hoặc ghé cửa hàng gần nhất để đảm bảo nguồn dự trữ thực phẩm cho gia đình với mức giá ưu đãi nhất.