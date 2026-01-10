Mẹo săn quà tặng bộ gối mền cao cấp khi mua nước xả Comfort 3 lít tại Bách hóa XANH tháng 10 Từ 01/10 đến 31/10/2026, mua nước xả Comfort 3 lít tại Bách hóa XANH nhận ngay bộ gối mền tiện ích, áp dụng khi mua trực tiếp hoặc đặt đơn online giao tận nhà.

Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình tặng kèm bộ gối mền cao cấp dành cho khách hàng mua túi nước xả vải Comfort dịu nhẹ 3 lít. Đây là cơ hội mua sắm tiết kiệm, giúp người tiêu dùng vừa trang bị sản phẩm giặt xả an toàn cho gia đình, vừa nhận thêm vật dụng sinh hoạt hữu ích.

Chi tiết chương trình tặng quà Comfort tại Bách hóa XANH

Chương trình quà tặng tháng 10 mang đến giải pháp chăm sóc gia đình toàn diện cho người tiêu dùng với các điều kiện cụ thể sau:

Sản phẩm áp dụng: Khách hàng mua 01 túi nước xả vải Comfort Dịu Nhẹ Thơm Dịu Êm dung tích 3 lít.

Khách hàng mua 01 túi nước xả vải Comfort Dịu Nhẹ Thơm Dịu Êm dung tích 3 lít. Quà tặng đính kèm: Tặng ngay 01 bộ gối mền Comfort cao cấp với thiết kế êm ái, tiện dụng.

Tặng ngay 01 bộ gối mền Comfort cao cấp với thiết kế êm ái, tiện dụng. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026 (lưu ý chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết quà tặng).

Bắt đầu từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026 (lưu ý chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết quà tặng). Phạm vi triển khai: Áp dụng trên toàn hệ thống siêu thị Bách hóa XANH toàn quốc và các đơn hàng mua trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động.

Công dụng của quà tặng và ưu điểm dòng nước xả Comfort dịu nhẹ

Bộ gối mền tặng kèm có thiết kế nhỏ gọn, êm ái, rất phù hợp làm chăn gối ngủ trưa cho trẻ nhỏ, mang theo khi đi du lịch hoặc dùng cho nhân viên công sở nghỉ ngơi tại văn phòng làm việc.

Bên cạnh quà tặng hấp dẫn, dòng nước xả vải Comfort Dịu Nhẹ Thơm Dịu Êm 3 lít là sản phẩm quen thuộc trong chăm sóc trang phục gia đình nhờ các đặc tính nổi bật:

Kiểm nghiệm an toàn: Công thức chuyên biệt đã được Viện Da Liễu Trung Ương chứng nhận an toàn, không gây kích ứng, thích hợp cho cả làn da nhạy cảm và quần áo trẻ sơ sinh.

Công thức chuyên biệt đã được Viện Da Liễu Trung Ương chứng nhận an toàn, không gây kích ứng, thích hợp cho cả làn da nhạy cảm và quần áo trẻ sơ sinh. Lưu hương dịu êm: Hương phấn rôm thanh nhẹ, dễ chịu, duy trì mùi thơm bền lâu trên từng sợi vải suốt cả ngày.

Hương phấn rôm thanh nhẹ, dễ chịu, duy trì mùi thơm bền lâu trên từng sợi vải suốt cả ngày. Bảo vệ sợi vải: Giúp quần áo luôn mềm mại, giảm nếp nhăn và hỗ trợ quá trình là ủi trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Cách thức đặt hàng nhận quà nhanh chóng

Để tối ưu thời gian và tránh việc mang vác túi nước xả 3 lít cồng kềnh, người tiêu dùng có thể áp dụng các bước đặt hàng tiện lợi sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng hoặc website của Bách hóa XANH, tìm kiếm sản phẩm nước xả vải Comfort dịu nhẹ dung tích 3 lít. Bước 2: Kiểm tra hiển thị quà tặng bộ gối mền trong giỏ hàng trước khi xác nhận đơn. Bước 3: Hoàn tất thông tin giao hàng để nhân viên hỗ trợ chuyển hàng nặng tận cửa nhà.

Do số lượng quà tặng có hạn trong tháng, người tiêu dùng nên chủ động đặt hàng sớm để đảm bảo quyền lợi và nhận quà tặng đầy đủ.