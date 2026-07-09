Mẹo săn quà tặng gia vị lẩu nướng khi mua sắm trực tuyến cuối tuần Nhận ngay sa tế Cholimex miễn phí cho hóa đơn gia vị lẩu nướng từ 79.000 đồng khi đặt hàng online tại Bách hóa XANH vào các ngày cuối tuần trong tháng 7/2026.

Tổ chức tiệc lẩu nướng tại gia vào cuối tuần là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình để gắn kết thành viên. Để chuẩn bị bữa tiệc nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, bạn có thể áp dụng mẹo săn quà tặng kèm khi mua sắm các loại gia vị nêm sẵn qua hình thức trực tuyến.

Chương trình tặng quà khi mua gia vị lẩu nướng online

Bách hóa XANH hiện đang triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng mua sắm qua website hoặc ứng dụng di động. Cụ thể, với mỗi hóa đơn mua các loại gia vị nướng và lẩu có tổng giá trị từ 79.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 hũ sa tế Cholimex.

Chương trình tặng quà áp dụng cho hóa đơn gia vị lẩu nướng từ 79.000 đồng khi mua online.

Lưu ý khung giờ săn Flash Sale

Chương trình được triển khai dưới dạng Flash Sale chớp nhoáng, chỉ áp dụng trong 3 ngày cuối tuần (Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật) của các tuần trong tháng 7/2026. Người nội trợ cần lưu ý các mốc thời gian sau để không bỏ lỡ:

Tuần 1: Từ ngày 10/07 đến hết 12/07/2026.

Từ ngày 10/07 đến hết 12/07/2026. Tuần 2: Từ ngày 17/07 đến hết 19/07/2026.

Từ ngày 17/07 đến hết 19/07/2026. Tuần 3: Từ ngày 24/07 đến hết 26/07/2026.

Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng thao tác chọn món và đặt hàng trực tiếp thông qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Chương trình không áp dụng cho mua sắm trực tiếp tại siêu thị và có thể kết thúc sớm nếu số lượng quà tặng hết trước thời hạn.

Cách chọn gia vị phù hợp để nhận ưu đãi

Việc sử dụng các gói xốt nêm sẵn là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị mà vẫn đảm bảo hương vị chuẩn như tại nhà hàng. Để dễ dàng đạt điều kiện hóa đơn 79.000 đồng và nhận quà tặng, bạn có thể tham khảo các dòng sản phẩm phổ biến sau:

Gia vị lẩu Thái Aji-Quick hoặc Chinsu: Giúp nước dùng có vị chua cay hài hòa mà không cần ninh xương cầu kỳ.

Giúp nước dùng có vị chua cay hài hòa mà không cần ninh xương cầu kỳ. Xốt thịt nướng Chinsu hoặc Barona: Chứa các thành phần tự nhiên như mật ong, sả, tỏi, giúp thịt thấm vị nhanh và có màu sắc bắt mắt khi nướng.

Chứa các thành phần tự nhiên như mật ong, sả, tỏi, giúp thịt thấm vị nhanh và có màu sắc bắt mắt khi nướng. Sốt ướp xá xíu Ông Chà Và: Thích hợp cho các món thịt nướng truyền thống với công thức chuẩn vị.

Hũ sa tế Cholimex tặng kèm không chỉ dùng để tăng độ cay nồng cho nước lẩu mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để pha nước chấm hoặc ướp thêm vào các món hải sản nướng, giúp bữa tiệc gia đình thêm đậm đà.