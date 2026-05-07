Mẹo săn sale Ngày Lương Về giúp tối ưu chi phí sinh hoạt gia đình Chương trình Ngày Lương Về diễn ra từ 05/07 đến 17/07/2026 mang đến cơ hội mua sắm nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm và thực phẩm với mức giá giảm sâu khi mua theo combo hoặc số lượng lớn.

Săn sale Ngày Lương Về là phương pháp mua sắm thông minh giúp các hộ gia đình tối ưu hóa ngân sách thông qua việc tập trung vào các combo nhu yếu phẩm và ưu đãi độc quyền trực tuyến. Bằng cách tận dụng các khung giờ vàng và hình thức mua sắm phù hợp, người tiêu dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí cho các mặt hàng thiết yếu hàng ngày.

1. Nắm bắt thời điểm vàng để hưởng ưu đãi tối đa

Để không bỏ lỡ các mức giá tốt nhất, bạn cần phân biệt rõ hai giai đoạn triển khai chương trình trong tháng 07/2026. Việc lựa chọn đúng thời điểm mua sắm giúp bạn tiếp cận được các mặt hàng đặc thù với mức chiết khấu cao nhất.

Giai đoạn 1 (05/07 - 09/07/2026): Đây là khoảng thời gian ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động. Các mặt hàng trong giai đoạn này thường có mức giảm sâu hơn và đi kèm nhiều quà tặng kèm.

Đây là khoảng thời gian ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động. Các mặt hàng trong giai đoạn này thường có mức giảm sâu hơn và đi kèm nhiều quà tặng kèm. Giai đoạn 2 (10/07 - 17/07/2026): Chương trình bùng nổ trên toàn hệ thống. Bạn có thể lựa chọn mua trực tiếp tại các cửa hàng hoặc tiếp tục đặt hàng online để hưởng ưu đãi đồng bộ.

2. Ưu tiên mua sắm theo combo để tiết kiệm đơn giá

Thay vì mua lẻ từng sản phẩm, việc lựa chọn các gói combo hoặc mua số lượng lớn là mẹo quan trọng nhất để giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm. Các nhóm hàng hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân thường có mức giảm từ 19% đến gần 40% khi mua theo cách này.

Nhóm hàng giặt giũ và tẩy rửa

Các dòng nước giặt túi lớn (loại 2.1kg) thường có chương trình đồng giá khi mua từ 2 túi. Cụ thể, các dòng nước giặt OMO như hương oải hương, giữ màu hoặc tinh dầu nước hoa sẽ có giá chỉ khoảng 99.500đ/túi khi mua combo 2 túi, thấp hơn đáng kể so với giá mua lẻ thông thường.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc các combo kết hợp giữa nước rửa chén và nước tẩy bồn cầu. Việc mua bộ đôi sản phẩm từ các thương hiệu như Sunlight và VIM không chỉ giúp làm sạch nhà cửa toàn diện mà còn giúp tiết kiệm khoảng 19% chi phí so với mua tách rời.

Nhóm chăm sóc cá nhân

Các mặt hàng như kem đánh răng và bàn chải đánh răng thường có chương trình mua 2 sản phẩm bất kỳ với giá ưu đãi cố định. Đây là cơ hội để tích trữ các vật dụng thiết yếu cho cả gia đình với mức tiết kiệm lên đến gần 40%.

Săn sale online giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và hưởng nhiều ưu đãi độc quyền.

3. Tập trung vào các mặt hàng thực phẩm thiết yếu

Trong đợt khuyến mãi Ngày Lương Về, các mặt hàng thực phẩm khô, gạo và sữa thường có mức giá chạm đáy. Đây là thời điểm lý tưởng để lấp đầy tủ bếp gia đình.

Gạo đặc sản: Các loại gạo ST25 từ những thương hiệu uy tín như Mê Gạo, Neptune hay A An thường giảm giá mạnh, chỉ còn khoảng 139.000đ cho túi 5kg.

Các loại gạo ST25 từ những thương hiệu uy tín như Mê Gạo, Neptune hay A An thường giảm giá mạnh, chỉ còn khoảng 139.000đ cho túi 5kg. Thực phẩm đóng hộp: Áp dụng mẹo "mua 2 tặng 1" hoặc "mua 3 tặng 1" cho các loại cá nục, cá mòi sốt cà để dự trữ thực phẩm tiện lợi.

Áp dụng mẹo "mua 2 tặng 1" hoặc "mua 3 tặng 1" cho các loại cá nục, cá mòi sốt cà để dự trữ thực phẩm tiện lợi. Sữa và hạt: Mua theo thùng (24 hoặc 48 hộp) sẽ giúp bạn có mức giá tốt hơn nhiều so với mua lẻ từng lốc, đặc biệt là các dòng sữa lúa mạch hoặc sữa hạt dinh dưỡng.

4. Tận dụng đặc quyền khi mua sắm trực tuyến

Mua sắm online không chỉ giúp tránh tình trạng chen lấn mà còn mang lại những lợi ích kinh tế rõ rệt mà hình thức mua tại cửa hàng không có:

Sản phẩm mua 1 tặng 1: Các mặt hàng như nước rửa tay thường áp dụng ưu đãi này duy nhất trên kênh online.

Các mặt hàng như nước rửa tay thường áp dụng ưu đãi này duy nhất trên kênh online. Combo giá sốc: Hạt nêm, cà phê muối hoặc giấy rút đa năng thường có mức giá "chấn động" khi mua số lượng 2 đơn vị hoặc mua theo thùng qua ứng dụng.

Hạt nêm, cà phê muối hoặc giấy rút đa năng thường có mức giá "chấn động" khi mua số lượng 2 đơn vị hoặc mua theo thùng qua ứng dụng. Tiết kiệm thời gian và công sức: Hàng hóa được giao tận nơi, giúp bạn không phải vận chuyển những mặt hàng nặng như gạo, sữa hay nước giặt.

Nhìn chung, để tối ưu hóa hóa đơn đi chợ trong dịp này, bạn nên lập danh sách các mặt hàng cần thiết, ưu tiên chọn mua theo combo và tận dụng tối đa các ngày ưu đãi độc quyền trực tuyến từ 05/07 đến 09/07/2026.