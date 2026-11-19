Mẹo săn sữa lúa mạch Milo dạng lon mới với ưu đãi Mua 3 Tặng 1, Mua 9 Tặng 3 đến hết 30/11 Từ 12/11 đến hết 30/11, Bách hóa XANH áp dụng Mua 3 Tặng 1 ở miền Bắc, Mua 4 Tặng 1 hoặc Mua 9 Tặng 3 ở khu vực khác cho Milo lon 240ml, có giao tận nơi.

Từ 12/11/2026 đến hết 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi cho sữa lúa mạch Milo dạng lon 240ml mới: Mua 3 Tặng 1 tại miền Bắc, Mua 4 Tặng 1 hoặc Mua 9 Tặng 3 tại các khu vực còn lại. Bạn có thể mua tại cửa hàng hoặc đặt online qua web, ứng dụng để được giao tận nhà.

Thể lệ chương trình cần nắm trước khi mua

Thời gian: liên tục từ 12/11/2026 đến hết 30/11/2026.

liên tục từ 12/11/2026 đến hết 30/11/2026. Phạm vi: áp dụng cho khách chốt đơn trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua web hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Hai lốc Milo dạng lon mới có gì khác?

Khác với hộp giấy quen thuộc, phiên bản lon 240ml giữ trọn hương vị khi ướp lạnh. Lon có nắp bật, gọn nhẹ, tiện mang theo đi làm, đi học hoặc tập thể thao. Hai sản phẩm trong chương trình gồm:

Lốc 6 lon sữa lúa mạch Milo Pro 240ml: giàu dưỡng chất, bổ sung năng lượng cho ngày dài hoạt động.

giàu dưỡng chất, bổ sung năng lượng cho ngày dài hoạt động. Lốc 6 lon sữa lúa mạch vị cà phê Milo 240ml: vị lúa mạch cacao béo thơm hòa cùng chút đắng nhẹ của cà phê.

Ưu đãi theo từng khu vực

Bách hóa XANH áp dụng cơ chế tặng quà khác nhau theo khu vực. Bạn nên đối chiếu khu vực của mình để chọn số lượng phù hợp.

Khu vực Ưu đãi Miền Bắc Mua 3 Tặng 1 Các khu vực khác (trừ miền Bắc) Mua 4 Tặng 1 hoặc Mua 9 Tặng 3

Theo nguồn tin, ở các khu vực ngoài miền Bắc, mua càng nhiều thì phần quà tặng kèm càng lớn.

Mẹo đặt online khi mua số lượng nhiều

Sữa lon 240ml khá nặng và cồng kềnh khi gom 3-4 lốc, hoặc 9 lốc để nhận thêm 3 lốc. Đặt online giúp bạn không phải tự xách về. Thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH. Bạn sẽ thấy danh mục sản phẩm để tìm Milo dạng lon. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Chọn lốc Milo Pro hoặc lốc Milo vị cà phê với số lượng đạt mức ưu đãi của khu vực mình. Lên đơn. Đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận và vận chuyển đơn hàng đến tận nhà.

Lưu ý thời hạn

Chương trình kết thúc sau ngày 30/11/2026. Hãy lên đơn trước thời điểm này để nhận mức giá ưu đãi cho sữa lúa mạch Milo dạng lon mới.