Mẹo săn trọn bộ thực phẩm đông mát mua 2 tính 1 siêu tiết kiệm tại Bách hóa XANH tháng 10 Chương trình mua 2 tính 1 tại Bách hóa XANH mang tới cơ hội tích trữ loạt topping thả lẩu, chả lụa và dồi sụn chất lượng cao với mức chi phí giảm một nửa.

Chương trình ưu đãi nhóm hàng đông mát tại Bách hóa XANH mở ra cơ hội tối ưu hóa ngân sách thực phẩm cho các gia đình. Bằng cách tận dụng cơ chế trừ tiền trực tiếp trên mỗi cặp sản phẩm cùng loại, người tiêu dùng có thể chuẩn bị sẵn sàng thực đơn tiệc tại gia hoặc dự trữ nguyên liệu cho cả tuần với chi phí tiết kiệm một nửa.

Thể lệ tham gia chương trình mua 2 tính 1

Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10 trên toàn bộ hệ thống siêu thị Bách hóa XANH, đồng thời áp dụng cho các đơn hàng đặt trực tuyến qua website và ứng dụng di động.

Quy tắc áp dụng rất đơn giản: khi khách hàng chọn mua 2 sản phẩm cùng loại nằm trong danh sách khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động miễn phí 1 sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc lượng hàng mang về tăng gấp đôi nhưng tổng hóa đơn thanh toán chỉ tương đương 1 sản phẩm.

Các nhóm thực phẩm đông mát nổi bật áp dụng ưu đãi

Để tối ưu giỏ hàng và tiết kiệm thời gian chế biến, người tiêu dùng có thể chọn mua theo từng nhóm nguyên liệu phù hợp với nhu cầu bữa ăn hàng ngày.

Combo chả lụa, xúc xích và dồi sụn ăn liền

Nhóm thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn lý tưởng cho các bữa cơm gia đình nhanh gọn hoặc những buổi liên hoan cuối tuần:

Chả lụa bì ớt xiêm xanh G Kitchen (cây 450g): Có độ giòn sần sật từ bì lợn kết hợp cùng vị cay nồng dịu nhẹ của ớt xiêm xanh, kích thích vị giác tốt khi ăn kèm cơm nóng.

Có độ giòn sần sật từ bì lợn kết hợp cùng vị cay nồng dịu nhẹ của ớt xiêm xanh, kích thích vị giác tốt khi ăn kèm cơm nóng. Xúc xích xông khói Hottt G Kitchen (gói 450g): Đậm đà mùi hương khói đặc trưng, thích hợp để chế biến theo phương pháp chiên hoặc nướng nhanh.

Đậm đà mùi hương khói đặc trưng, thích hợp để chế biến theo phương pháp chiên hoặc nướng nhanh. Dồi sụn thượng hạng LC Foods (gói 500g): Cung cấp nhân sụn giòn bùi, ngon nhất khi nướng than hoa hoặc chiên vàng đều hai mặt.

Bộ đôi chả mực và chả tôm hương vị biển

Những người yêu thích hải sản có thể bổ sung các món đặc sản từ thương hiệu Tân Việt Sin vào thực đơn:

Chả mực kiểu Hạ Long Tân Việt Sin (gói 250g): Giữ được vị ngọt tự nhiên của mực tươi kết hợp cùng từng miếng mực giòn sần sật.

Giữ được vị ngọt tự nhiên của mực tươi kết hợp cùng từng miếng mực giòn sần sật. Chả tôm mực kiểu Hạ Long Tân Việt Sin (gói 250g): Hòa quyện giữa tôm và mực, tạo cảm giác mềm ngọt, thích hợp ăn kèm bánh cuốn hoặc xôi trắng.

Đại tiệc viên thả lẩu đa dạng

Nồi lẩu gia đình sẽ phong phú hơn với các loại topping thả lẩu dai giòn, bổ dưỡng với mức giá ưu đãi khi mua theo cặp:

Cá viên, bò viên và tôm viên Fcook Hoa Doanh (gói 200g): Thích hợp cho cả món lẩu truyền thống lẫn món chiên ăn vặt.

Thích hợp cho cả món lẩu truyền thống lẫn món chiên ăn vặt. Viên hải sản tam sắc Kitkool (gói 200g): Màu sắc bắt mắt, kết cấu dai mềm giúp nồi lẩu thêm sinh động.

Màu sắc bắt mắt, kết cấu dai mềm giúp nồi lẩu thêm sinh động. Viên hải sản rau củ LC Foods (gói 200g): Bổ sung thêm rau củ tự nhiên, tạo vị thanh mát và chống ngấy hiệu quả cho nước dùng.

Cách thức đặt hàng nhanh chóng để không bỏ lỡ ưu đãi

Để chủ động lựa chọn sản phẩm trước khi hết hạn ưu đãi trong tháng 10, người tiêu dùng chỉ cần truy cập vào ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH, tìm kiếm các mặt hàng đông mát trong danh mục khuyến mãi và thêm vào giỏ hàng với số lượng chẵn (từ 2 món cùng loại). Hệ thống sẽ tự động chiết khấu giá trị tương ứng trước bước thanh toán.