Mẹo săn ưu đãi mua nước mắm tặng kèm gạo và trứng gà giúp tiết kiệm tối đa chi phí đi chợ Chương trình khuyến mãi nước mắm tại Bách hóa XANH diễn ra từ 01/10 đến 31/10/2026 mang đến quà tặng gạo, trứng gà cùng mức giảm giá trực tiếp lên đến 50%.

Tận dụng các đợt giảm giá gia vị thiết yếu là cách hiệu quả nhất để người nội trợ cắt giảm ngân sách chi tiêu hàng tháng. Từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình khuyến mãi lớn dành riêng cho các dòng nước mắm quen thuộc, tặng kèm nhu yếu phẩm thiết thực như gạo sạch, trứng gà hoặc giảm giá sâu đến 50% khi mua chai thứ hai.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi tháng 10

Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026 trên phạm vi toàn quốc. Người tiêu dùng có thể mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng trực tuyến thông qua ứng dụng và website để được giao hàng tận nhà, tránh việc mang vác các chai thủy tinh nặng.

Các gói ưu đãi nước mắm đáng chú ý

Tùy theo nhu cầu nêm nếm hay chấm sống, người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng sản phẩm phù hợp dưới đây để tối ưu hóa quyền lợi:

Nước mắm cá cơm đặc sản Hưng Thịnh 40N (chai 750ml): Có mức giá 89.000 đồng/chai. Khi mua 2 chai, khách hàng được tặng ngay 1 túi gạo dẻo thơm Gạo Ơi 2kg hoặc 1 gói bột ngọt Ajinomoto hạt lớn 454g, giúp tiết kiệm trực tiếp 49.000 đồng.

Có mức giá 89.000 đồng/chai. Khi mua 2 chai, khách hàng được tặng ngay 1 túi gạo dẻo thơm Gạo Ơi 2kg hoặc 1 gói bột ngọt Ajinomoto hạt lớn 454g, giúp tiết kiệm trực tiếp 49.000 đồng. Nước mắm cá cơm than Knorr 15 độ đạm (chai 750ml): Thích hợp cho cả chấm lẫn ướp kho xào. Khi mua combo 2 chai, giá giảm từ 106.000 đồng xuống 96.000 đồng, đồng thời được tặng thêm 1 hộp 10 quả trứng gà tươi, tiết kiệm tổng cộng 38.000 đồng.

Thích hợp cho cả chấm lẫn ướp kho xào. Khi mua combo 2 chai, giá giảm từ 106.000 đồng xuống 96.000 đồng, đồng thời được tặng thêm 1 hộp 10 quả trứng gà tươi, tiết kiệm tổng cộng 38.000 đồng. Nước mắm Liên Thành nhất vị 20 độ đạm (chai 500ml): Khi mua 2 chai, mức giá gốc 90.000 đồng được giảm trực tiếp hơn 30%, chỉ còn 59.000 đồng, giúp tiết kiệm 31.000 đồng chi phí mua sắm.

Khi mua 2 chai, mức giá gốc 90.000 đồng được giảm trực tiếp hơn 30%, chỉ còn 59.000 đồng, giúp tiết kiệm 31.000 đồng chi phí mua sắm. Nước mắm cá cơm Thuận Phát 40 độ đạm (chai 610ml): Sản phẩm có giá 81.000 đồng/chai. Khách hàng khi mua chai thứ hai sẽ được giảm ngay 50% giá của chai mua kèm này, tiết kiệm 40.500 đồng.

Cách tối ưu hóa quyền lợi khi mua sắm

Để tận dụng tối đa chương trình ưu đãi gia vị trong tháng, người tiêu dùng nên thực hiện theo các bước sau: