Mẹo săn ưu đãi sữa chua mua 6 tặng 1 và phô mai giảm giá dịp Double Day tại Bách hóa XANH Chương trình Double Day tại Bách hóa XANH mang tới ưu đãi mua 6 tặng 1 cho Yakult, Probi và giảm 5.000 đồng với phô mai Con Bò Cười từ ngày 19/9 đến hết 23/9/2026.

Tận dụng các đợt khuyến mãi định kỳ là cách hiệu quả giúp các gia đình tối ưu chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo nguồn thực phẩm dinh dưỡng cho các thành viên. Trong đợt khuyến mãi cuối tuần kết hợp Double Day diễn ra từ ngày 19/09/2026 đến hết ngày 23/09/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai loạt ưu đãi lớn dành cho các sản phẩm sữa chua men sống và phô mai.

Chi tiết chương trình ưu đãi Double Day tại Bách hóa XANH

Chương trình áp dụng đồng thời cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại các siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc lẫn người tiêu dùng đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động. Người tiêu dùng có thể tham khảo các ưu đãi trọng tâm dưới đây để chủ động kế hoạch mua sắm:

Sữa chua uống men sống Yakult: Áp dụng chương trình mua 6 tặng 1 bất kỳ. Thức uống này hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Áp dụng chương trình mua 6 tặng 1 bất kỳ. Thức uống này hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sữa chua uống Probi: Áp dụng chính sách mua 6 lốc tặng 1 lốc bất kỳ, triển khai cho cả quy cách lốc 4 chai và lốc 5 chai.

Áp dụng chính sách mua 6 lốc tặng 1 lốc bất kỳ, triển khai cho cả quy cách lốc 4 chai và lốc 5 chai. Phô mai Con Bò Cười (hộp 8 miếng): Khách hàng mua 2 hộp sẽ được giảm ngay 5.000 đồng, cung cấp nguồn năng lượng và canxi phù hợp cho các bữa ăn phụ hoặc chế biến kèm bánh mì, nấu cháo, nấu súp.

Mẹo mua sắm số lượng lớn thuận tiện và tiết kiệm thời gian

Khi gom đơn số lượng lớn các mặt hàng như sữa chua uống theo lốc, khối lượng hàng hóa thường khá nặng và cồng kềnh nếu vận chuyển bằng phương tiện cá nhân. Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên đặt hàng qua ứng dụng hoặc website của Bách hóa XANH để nhân viên hỗ trợ đóng gói và giao hàng tận nơi, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn.