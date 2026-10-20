Mẹo săn ưu đãi trà C2 mua 3 tặng 2 vào thứ Tư hàng tuần tại Bách hóa XANH siêu tiết kiệm Chương trình Thứ Tư Nước Trà mang đến ưu đãi mua 3 tặng 2 cho trà C2 455ml tại Bách hóa XANH, giúp người tiêu dùng giải nhiệt sảng khoái và tiết kiệm chi phí tối đa.

Để giải nhiệt ngày dài và tối ưu hóa ngân sách chi tiêu, người tiêu dùng có thể tận dụng chương trình ưu đãi đặc biệt Thứ Tư Nước Trà của chuỗi Bách hóa XANH. Với chính sách mua 3 tặng 2 dành riêng cho các dòng trà C2 đóng chai 455ml, bạn hoàn toàn có thể tích trữ thức uống mát lạnh cho cả gia đình với mức chi phí tiết kiệm đáng kể.

Thời gian và phạm vi áp dụng ưu đãi

Chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 2 chỉ diễn ra vào ngày thứ Tư hàng tuần, bắt đầu áp dụng từ ngày 21/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Khách hàng có thể mua sắm linh hoạt qua hai phương thức: đặt hàng giao tận nơi trên ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử của Bách hóa XANH, hoặc mua trực tiếp tại quầy thanh toán của hệ thống cửa hàng. Chương trình không áp dụng tại khu vực miền Trung và miền Bắc.

Các bước đặt mua trà C2 nhận quà tặng tự động

Quy trình nhận khuyến mãi được hệ thống tự động hóa nhằm mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử Bách hóa XANH vào đúng ngày thứ Tư, sau đó chọn chuyên mục Thứ Tư Nước Trà hoặc tìm kiếm sản phẩm trà C2 dung tích 455ml. Bước 2: Cho tối thiểu 3 chai trà C2 lẻ nằm trong danh mục ưu đãi vào giỏ hàng. Bước 3: Kiểm tra lại giỏ hàng trước khi thanh toán. Hệ thống sẽ tự động cập nhật thêm 2 chai quà tặng cùng loại mà không cần nhập thêm mã giảm giá. Bước 4: Chọn phương thức thanh toán cùng địa chỉ giao nhận phù hợp và hoàn tất đơn hàng.

Danh sách các hương vị trà C2 áp dụng chương trình

Khuyến mãi áp dụng cho 4 hương vị trà C2 dung tích 455ml đóng chai tiện lợi:

Trà đen C2 dâu anh đào Freeze (455ml): Mang hương vị ngọt dịu hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của trái dâu.

Mang hương vị ngọt dịu hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của trái dâu. Trà đen C2 dưa lưới bạc hà Freeze (455ml): Kết hợp vị ngọt thanh của dưa lưới và cảm giác the mát tự nhiên.

Kết hợp vị ngọt thanh của dưa lưới và cảm giác the mát tự nhiên. Trà xanh C2 chanh tuyết bạc hà Freeze (455ml): Đậm đà vị trà xanh truyền thống cùng vị chua ngọt và mát lạnh tức thì.

Đậm đà vị trà xanh truyền thống cùng vị chua ngọt và mát lạnh tức thì. Hồng trà vải C2 (455ml): Vị hồng trà đậm đà kết hợp cùng hương vải thơm mát dễ uống.

Những điểm cần lưu ý khi mua sắm

Quà tặng kèm là 2 chai cùng loại với sản phẩm bạn chọn mua. Đối với những ngày còn lại trong tuần, khách hàng vẫn được hưởng mức ưu đãi mua 2 tặng 1 cho các dòng sản phẩm này tại hệ thống Bách hóa XANH. Do số lượng sản phẩm có thể biến động theo nhu cầu mua sắm tại từng chi nhánh, việc lên đơn sớm trong ngày thứ Tư sẽ giúp bạn dễ dàng chọn đúng hương vị yêu thích.