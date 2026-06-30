Mẹo săn xe điện và quà gia dụng 100% trúng thưởng khi mua sữa Nutifood tại TP.HCM Chương trình khuyến mãi tại Bách hóa XANH Phường Long Bình giúp người tiêu dùng nhận ngay quà tặng như máy hút bụi, nồi đa năng khi mua sản phẩm Nutifood từ tháng 7/2026.

Từ ngày 01/07/2026, Bách hóa XANH kết hợp cùng Nutifood triển khai chương trình ưu đãi độc quyền "MUA NUTIFOOD NGAY – CÀO MAY TRÚNG LỚN". Đây là cơ hội để người tiêu dùng vừa mua sắm sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, vừa chắc chắn nhận được các phần quà gia dụng giá trị với tỷ lệ trúng thưởng là 100%.

Mua Nutifood – 100% cào là trúng loạt quà gia dụng cực chất tại Bách hóa XANH

Cách thức tham gia săn quà trúng thưởng 100%

Để nhận được thẻ cào may mắn, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức mua sắm linh hoạt sau:

Cách 1 - Mua trực tiếp: Khách hàng đến mua các sản phẩm Nutifood nằm trong danh mục khuyến mãi tại siêu thị Bách hóa XANH địa chỉ số 448 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM.

Khách hàng đến mua các sản phẩm Nutifood nằm trong danh mục khuyến mãi tại siêu thị Bách hóa XANH địa chỉ số 448 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM. Cách 2 - Đặt hàng online: Người dùng đặt mua qua Website hoặc App Bách hóa XANH. Sau khi nhận hàng thành công, bạn mang hóa đơn ra trực tiếp điểm sự kiện tại Phường Long Bình để đổi thẻ cào. Lưu ý: Hình thức online chỉ áp dụng cho địa chỉ giao hàng trong bán kính 3.32 km tính từ siêu thị 448 Nguyễn Văn Tăng.

Cơ cấu giải thưởng và quyền lợi đi kèm

Chương trình cam kết cứ cào là có quà với danh sách phần thưởng hấp dẫn bao gồm:

03 Giải Đặc biệt: Xe Scooter điện gấp gọn hiện đại, thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày.

Xe Scooter điện gấp gọn hiện đại, thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày. Hàng trăm giải gia dụng: Máy hút bụi Deerma, nồi nấu đa năng dung tích 2.0L và bộ hộp thực phẩm Hokkaido cao cấp.

Bên cạnh đó, ngay tại khu vực diễn ra sự kiện, khách hàng còn được tham gia quầy dùng thử sản phẩm miễn phí để trải nghiệm các dòng sữa thơm ngon từ Nutifood trước khi quyết định mua sắm.

Lịch trình triển khai chương trình

Để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà, người tiêu dùng cần lưu ý khung giờ hoạt động từ 07h00 đến 20h00 theo các giai đoạn sau:

Tuần lễ khai mạc: Diễn ra liên tục từ ngày 01/07 đến hết ngày 05/07/2026. Các đợt cuối tuần: Áp dụng vào các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10/07 đến hết ngày 30/08/2026.

Do số lượng quà tặng có hạn, khách hàng nên sắp xếp thời gian tham gia sớm vào các khung giờ vàng để đảm bảo nhận được những phần quà ưng ý nhất.