Mẹo sử dụng đồng hồ Amazfit hiệu quả giúp tối ưu pin và tính năng ẩn Khám phá các tính năng ẩn trên đồng hồ Amazfit như chế độ nhà phát triển, đẩy nước khỏi loa và cách tối ưu pin giúp nâng cao hiệu suất sử dụng hàng ngày.

Đồng hồ Amazfit được ưa chuộng nhờ mức giá hợp lý và khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa khai thác hết các tính năng ẩn giúp thiết bị hoạt động bền bỉ và chính xác hơn. Dưới đây là những mẹo thực tế để bạn làm chủ chiếc smartwatch này.

Kích hoạt chế độ nhà phát triển (Developer Mode)

Ít người biết rằng Amazfit sở hữu một chế độ ẩn cho phép can thiệp sâu vào hệ thống. Để kích hoạt, bạn mở ứng dụng Zepp trên điện thoại, truy cập vào Hồ sơ, chọn Cài đặt, vào mục Giới thiệu và chạm liên tiếp 7 lần vào logo Zepp.

Kích hoạt chế độ nhà phát triển giúp mở khóa nhiều tùy chỉnh chuyên sâu trên Amazfit.

Sau khi mở khóa, bạn có thể cài đặt thêm hàng trăm mặt đồng hồ từ nguồn bên ngoài thông qua mã QR, chụp ảnh màn hình đồng hồ hoặc kiểm tra nhật ký hoạt động để phát hiện lỗi phần mềm.

Tối ưu hóa thời lượng pin và sạc thông minh

Để kéo dài tuổi thọ pin mà không làm giảm trải nghiệm, bạn nên điều chỉnh các thiết lập đo lường tự động. Hãy giảm tần suất đo nhịp tim xuống mức 5 hoặc 10 phút một lần thay vì đo liên tục. Đồng thời, tắt tính năng theo dõi căng thẳng (stress) và nồng độ oxy trong máu (SpO2) tự động nếu không thực sự cần thiết.

Sạc tranh thủ: Tận dụng khoảng 10-15 phút lúc tắm hoặc chuẩn bị đồ sáng để sạc nhanh, đủ để duy trì hoạt động cả ngày.

Tận dụng khoảng 10-15 phút lúc tắm hoặc chuẩn bị đồ sáng để sạc nhanh, đủ để duy trì hoạt động cả ngày. Lịch trình hiển thị: Thiết lập tính năng "Nâng cổ tay để sáng màn hình" chỉ hoạt động vào ban ngày. Điều này giúp tránh tình trạng màn hình làm chói mắt khi ngủ và tiết kiệm pin đáng kể.

Nâng cao độ chính xác khi tập luyện

Mặc dù cảm biến quang học trên cổ tay rất tiện lợi, nhưng độ chính xác có thể giảm đi trong các bài tập cường độ cao như chạy nước rút hoặc đạp xe. Nếu bạn cần dữ liệu chuyên nghiệp, hãy kết nối đồng hồ Amazfit với dây đeo ngực đo nhịp tim qua Bluetooth. Lúc này, đồng hồ sẽ ưu tiên lấy dữ liệu từ dây đeo để cho kết quả chuẩn xác nhất.

Ngoài ra, hãy cài đặt thêm các ứng dụng hỗ trợ từ kho Zepp như Navigation Wear để nhận chỉ đường Google Maps trực tiếp trên mặt đồng hồ, hoặc Beeper để quản lý tin nhắn từ Telegram, WhatsApp tập trung hơn.

Cài đặt tiện ích bảo vệ và chống nhầm lẫn

Để tránh các sự cố ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng, bạn nên thiết lập hai tính năng quan trọng sau:

Chống bấm nhầm khi tập luyện: Vào phần Cài đặt luyện tập, chuyển chế độ tạm dừng từ "Nhấn một lần" sang "Nhấn giữ". Thao tác này loại bỏ hoàn toàn việc vô tình chạm vào nút bấm làm ngắt quãng buổi tập. Cảnh báo quên điện thoại: Bật tính năng cảnh báo mất kết nối Bluetooth. Đồng hồ sẽ rung mạnh ngay khi bạn đi quá xa điện thoại, giúp tránh việc bỏ quên thiết bị tại quán cà phê hay phòng tập.

Cách xử lý khi đồng hồ dính nước

Sau khi đi mưa hoặc bơi lội, loa và micro của đồng hồ có thể bị rè do nước đọng. Bạn hãy mở Trung tâm điều khiển trên đồng hồ, tìm biểu tượng Giọt nước. Thiết bị sẽ phát ra tần số rung đặc biệt để đẩy nước ra ngoài, bảo vệ linh kiện bên trong và duy trì chất lượng âm thanh.