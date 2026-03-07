Mẹo sử dụng kính thông minh Meta để tối ưu hóa công việc và cuộc sống hàng ngày Kính thông minh Meta không chỉ dùng để quay phim hay nghe nhạc. Bằng cách tận dụng các mẹo như tự động hóa lưu hóa đơn, ghi chú rảnh tay và tối ưu hóa AI, bạn có thể biến thiết bị này thành một trợ lý đắc lực.

Kính thông minh Ray-Ban Meta đã trở thành phụ kiện công nghệ phổ biến nhờ khả năng chụp ảnh rảnh tay và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thiết bị này để phục vụ công việc và đời sống. Dưới đây là 5 mẹo giúp bạn tận dụng tối đa chiếc kính thông minh của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

1. Tự động hóa việc quét và lưu trữ hóa đơn

Nếu thường xuyên phải quản lý chi tiêu hoặc quyết toán thuế, bạn có thể biến kính Meta thành một máy quét hóa đơn tự động. Quy trình này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các thao tác thủ công trên điện thoại.

Để thực hiện, bạn cần cấu hình liên kết giữa Gmail, Google Drive, Google Sheets và sử dụng API của AI (như Claude AI). Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhìn vào hóa đơn và ra lệnh: "Hey Meta, chụp ảnh".

Nhìn vào hóa đơn và ra lệnh: "Hey Meta, chụp ảnh". Bước 2: Sử dụng trợ lý ảo Siri để gửi ảnh vừa chụp tới một địa chỉ Gmail chuyên dụng với tiêu đề "receipt".

Sử dụng trợ lý ảo Siri để gửi ảnh vừa chụp tới một địa chỉ Gmail chuyên dụng với tiêu đề "receipt". Bước 3: Hệ thống AI sẽ tự động đọc nội dung hóa đơn, trích xuất các thông tin quan trọng như ngày tháng, tên cửa hàng, số tiền và phân loại chi phí.

Hệ thống AI sẽ tự động đọc nội dung hóa đơn, trích xuất các thông tin quan trọng như ngày tháng, tên cửa hàng, số tiền và phân loại chi phí. Bước 4: Dữ liệu được tự động điền vào Google Sheets và ảnh gốc được lưu trữ tại Google Drive.

Lưu ý: Để AI đọc chính xác nhất, bạn nên đặt hóa đơn phẳng trên bề mặt, đảm bảo đủ ánh sáng và căn giữa khung hình trước khi chụp.

Sử dụng kính Meta để quét hóa đơn giúp việc quản lý chi tiêu trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

2. Ghi chú ý tưởng rảnh tay qua tin nhắn

Những ý tưởng sáng tạo thường xuất hiện bất chợt khi bạn đang lái xe, nấu ăn hoặc tập thể dục. Việc lấy điện thoại ra ghi chép trong những tình huống này thường gặp khó khăn và không an toàn.

Mẹo đơn giản là hãy tạo một nhóm trò chuyện trên WhatsApp hoặc Messenger chỉ có duy nhất bạn. Khi có ý tưởng, bạn chỉ cần ra lệnh: "Hey Meta, gửi tin nhắn WhatsApp cho tôi...". Tin nhắn sẽ được gửi ngay lập tức kèm theo dấu thời gian và được chuyển thành văn bản để bạn có thể tìm kiếm lại dễ dàng sau này.

3. Kích hoạt chế độ mô tả hình ảnh chi tiết bằng AI

Meta tích hợp một tính năng mạnh mẽ trong phần Trợ năng (Accessibility) mang tên "Detailed Responses". Khi bật chế độ này, khả năng phân tích hình ảnh của AI sẽ trở nên sâu sắc hơn.

Thay vì chỉ mô tả sơ sài, AI sẽ cung cấp thông tin chi tiết về màu sắc, chất liệu, số lượng người và bố cục không gian trong khung hình. Để sử dụng, bạn chỉ cần nói: "Hey Meta, mô tả những gì tôi đang nhìn thấy". Ngoài ra, bạn nên tăng tốc độ đọc của Meta AI lên mức 1,25 lần và chọn giọng đọc của người nổi tiếng để trải nghiệm phản hồi tự nhiên, mượt mà hơn.

4. Thay đổi tròng kính linh hoạt theo nhu cầu

Một ưu điểm lớn của kính Meta là toàn bộ hệ thống linh kiện điện tử (camera, loa, bộ xử lý) đều nằm gọn trong gọng kính. Điều này cho phép người dùng thay đổi tròng kính một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị.

Bạn có thể chủ động chuyển đổi giữa các loại tròng kính như: tròng trong suốt cho làm việc trong nhà, tròng râm hoặc phân cực cho hoạt động ngoài trời, và tròng đổi màu hoặc tròng cận theo đơn thuốc. Việc tháo lắp diễn ra nhanh chóng trong vài giây và không cần đến các dụng cụ chuyên dụng.

5. Giải pháp kéo dài thời lượng pin

Thông thường, kính Meta có thể hoạt động liên tục trong khoảng 8 giờ. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao cả ngày, bạn có thể áp dụng hai phương pháp bổ trợ năng lượng:

Sử dụng viên pin nam châm gắn trực tiếp lên gọng kính để tăng thêm khoảng 2 giờ sử dụng.

Sử dụng cáp sạc chuyên dụng kết nối với pin dự phòng đặt trong túi áo hoặc túi xách để sạc liên tục khi đang đeo.

Lưu ý quan trọng về quyền riêng tư

Mặc dù có những mẹo để che đèn LED báo hiệu khi quay phim, nhưng các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên thực hiện việc này. Đèn báo được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của những người xung quanh, giúp họ nhận biết khi camera đang hoạt động. Việc vô hiệu hóa đèn báo có thể gây hiểu lầm và dẫn đến các rắc rối pháp lý hoặc đạo đức không đáng có.