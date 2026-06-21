Mẹo sử dụng Spotify chuyên nghiệp với 10 tính năng ẩn cực hữu ích Nâng cấp trải nghiệm âm nhạc trên Spotify với các tính năng ít người biết như chuẩn hóa âm thanh, tạo thư mục playlist và sử dụng lệnh tìm kiếm chuyên sâu.

Spotify không chỉ là ứng dụng phát nhạc thông thường mà còn sở hữu nhiều công cụ tùy chỉnh sâu giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Việc nắm vững các tính năng ẩn sẽ giúp bạn quản lý thư viện khoa học, tối ưu chất lượng âm thanh và khai thác tối đa kho tài nguyên âm nhạc khổng lồ.

Spotify sở hữu nhiều tính năng ẩn giúp tối ưu trải nghiệm nghe nhạc hàng ngày.

1. Quản lý thư viện bằng thư mục playlist

Khi danh sách phát (playlist) trở nên quá nhiều, việc tìm kiếm sẽ mất thời gian. Bạn có thể nhóm chúng lại theo thể loại hoặc tâm trạng bằng cách tạo thư mục.

Cách thực hiện: Sử dụng ứng dụng trên máy tính hoặc trình duyệt web. Vào mục "Thư viện của bạn", chọn "Tạo" rồi chọn "Thư mục". Sau đó, đặt tên và kéo thả các playlist vào bên trong. Các thư mục này sẽ tự động đồng bộ trên điện thoại.

2. Loại trừ playlist khỏi hồ sơ sở thích

Nếu bạn thường nghe nhạc lo-fi để làm việc hoặc tiếng ồn trắng để ngủ, thuật toán của Spotify có thể hiểu sai gu âm nhạc của bạn. Để tránh làm nhiễu các đề xuất như Discover Weekly hay Spotify Wrapped, hãy sử dụng tính năng loại trừ.

Cách thực hiện: Nhấn vào biểu tượng ba chấm bên cạnh playlist và chọn "Loại trừ khỏi hồ sơ sở thích của bạn".

3. Chuẩn hóa và tùy chỉnh âm thanh

Để có trải nghiệm nghe nhạc đồng nhất và phù hợp với thiết bị đầu ra, bạn nên thiết lập lại phần âm thanh trong cài đặt.

Chuẩn hóa âm lượng: Giúp cân bằng độ lớn giữa các bài hát khác nhau. Vào Cài đặt > Phát lại > Chuẩn hóa âm thanh và chọn mức phù hợp (Lớn, Bình thường hoặc Yên tĩnh).

Giúp cân bằng độ lớn giữa các bài hát khác nhau. Vào Cài đặt > Phát lại > Chuẩn hóa âm thanh và chọn mức phù hợp (Lớn, Bình thường hoặc Yên tĩnh). Bộ chỉnh âm (Equalizer): Cho phép thay đổi âm trầm (bass) và âm bổng (treble). Bạn có thể chọn các thiết lập sẵn cho dòng nhạc Dance, Jazz, R&B hoặc tự điều chỉnh thủ công trong phần Cài đặt > Phát lại > Equalizer.

4. Sắp xếp danh sách phát như DJ với Smart Reorder

Người dùng Premium có thể sử dụng tính năng Smart Reorder để tự động sắp xếp bài hát theo nhịp điệu và tông nhạc, tạo sự chuyển tiếp mượt mà.

Cách thực hiện: Mở playlist cá nhân, nhấn Mix > Chỉnh sửa > Smart Reorder > Lưu. Lưu ý: Nên sao lưu playlist trước khi thực hiện vì tính năng này không hỗ trợ hoàn tác thứ tự cũ.

5. Nghe nhạc và xem lời ngoại tuyến

Người dùng Premium hiện đã có thể tải lời bài hát cùng với bản nhạc để xem ngay cả khi không có kết nối Internet. Tính năng này rất hữu ích khi đi máy bay hoặc đến những vùng sóng yếu.

6. Tính năng Jam và Playlist cộng tác

Spotify cung cấp hai cách để chia sẻ âm nhạc với bạn bè một cách tương tác:

Jam: Cho phép nhiều người cùng thêm bài hát vào hàng chờ theo thời gian thực trong các buổi tiệc. Khởi tạo qua biểu tượng thiết bị và chọn "Bắt đầu Jam".

Cho phép nhiều người cùng thêm bài hát vào hàng chờ theo thời gian thực trong các buổi tiệc. Khởi tạo qua biểu tượng thiết bị và chọn "Bắt đầu Jam". Playlist cộng tác: Mời bạn bè cùng xây dựng một danh sách phát chung lâu dài. Nhấn biểu tượng ba chấm tại playlist và chọn "Mời cộng tác viên".

7. Bảo mật và cá nhân hóa dữ liệu

Nếu không muốn người theo dõi nhìn thấy lịch sử nghe nhạc hoặc không muốn bài hát đó ảnh hưởng đến gợi ý sau này, hãy bật "Phiên riêng tư" (Private Session). Chế độ này sẽ tự động tắt sau 6 giờ hoặc khi bạn chủ động ngắt.

8. Thêm nhạc từ thiết bị cá nhân

Với những bài hát không có trên kho nhạc trực tuyến, bạn có thể nhập tệp từ máy tính hoặc điện thoại vào Spotify.

Cách thực hiện: Vào Cài đặt > Ứng dụng và thiết bị > Tệp âm thanh cục bộ và kích hoạt tính năng này. Sau đó, chọn thư mục chứa nhạc trên thiết bị để ứng dụng quét và hiển thị trong thư viện.

9. Tìm kiếm nâng cao bằng lệnh ẩn

Thay vì chỉ gõ tên bài hát, bạn có thể sử dụng các cú pháp chuyên sâu để lọc kết quả chính xác hơn: