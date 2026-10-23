Mẹo tích lũy hóa đơn mua nước yến dinh dưỡng online nhận voucher 100.000đ ở Bách hóa XANH Chương trình tích lũy mua nước yến online tại Bách hóa XANH từ 23/10/2026 đến 23/04/2027 giúp khách hàng nhận ngay phiếu mua hàng ưu đãi giá trị tới 100.000 đồng.

Việc duy trì thói quen bồi bổ sức khỏe cho gia đình bằng các dòng nước yến và thức uống dinh dưỡng thường tiêu tốn một khoản ngân sách không nhỏ mỗi tháng. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu chi phí sinh hoạt, Bách hóa XANH triển khai chương trình "Tích Lũy Càng Nhiều, Quà Càng Lớn" diễn ra liên tục trong 6 tháng, từ ngày 23/10/2026 đến hết ngày 23/04/2027. Đây là giải pháp mua sắm kinh tế giúp khách hàng vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tích lũy doanh số để đổi lấy phiếu mua hàng giá trị.

Các mốc tích lũy nhận phiếu mua hàng

Khi đặt mua các sản phẩm nước yến thuộc nhóm Nước dinh dưỡng và Nước dinh dưỡng giải khát trên kênh trực tuyến, hệ thống sẽ tự động cộng dồn giá trị đơn hàng theo số điện thoại đăng ký. Tùy thuộc vào tổng chi tiêu đạt được, người tiêu dùng sẽ nhận các mức quà tặng tương ứng:

Mốc tích lũy 500.000 đồng: Nhận ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng (quy mô áp dụng 12.000 suất).

Nhận ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng (quy mô áp dụng 12.000 suất). Mốc tích lũy 1.000.000 đồng: Nhận ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng (quy mô áp dụng 8.000 suất).

Nhận ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng (quy mô áp dụng 8.000 suất). Mốc tích lũy 1.500.000 đồng: Nhận ngay 01 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng (quy mô áp dụng 4.000 suất).

Cách tham gia tích lũy đơn hàng chuẩn xác

Để đảm bảo doanh số được ghi nhận đầy đủ và nhận thưởng thuận lợi, người tiêu dùng có thể thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Truy cập vào website hoặc mở ứng dụng Bách hóa XANH trên thiết bị di động, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân cố định. Bước 2: Lựa chọn các mặt hàng nước yến hoặc thức uống dinh dưỡng thuộc danh mục khuyến mại và tiến hành thanh toán trực tuyến. Bước 3: Theo dõi tiến trình tích lũy đơn hàng. Khi đạt đủ các hạn mức chi tiêu và hệ thống còn suất quà tặng, phiếu mua hàng sẽ tự động gửi thẳng vào mục "Quà của tôi" trên ứng dụng Bách hóa XANH.

Những lưu ý quan trọng để không bỏ lỡ ưu đãi

Người mua cần nắm rõ một số quy định sau nhằm sử dụng mã giảm giá hiệu quả nhất: