Mẹo tích trữ đồ dùng cá nhân tiết kiệm với ưu đãi mua 3 tặng 1 tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH áp dụng chương trình Mua 3 Tặng 1 cho toàn bộ sản phẩm bông tẩy trang, khẩu trang và tăm bông từ ngày 01/08 đến 31/08/2026 trên toàn quốc.

Mẹo mua sắm tiết kiệm: Bông tẩy trang, khẩu trang y tế và tăm bông là những vật dụng thiết yếu có tần suất tiêu hao rất nhanh trong sinh hoạt hằng ngày. Từ ngày 01/08/2026 đến ngày 31/08/2026, người tiêu dùng có thể tối ưu chi phí tiêu dùng nhờ chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 áp dụng cho toàn bộ các nhóm mặt hàng này tại Bách hóa XANH.

Chương trình ưu đãi Mua 3 Tặng 1 áp dụng suốt tháng 8/2026 tại Bách hóa XANH.

Thông tin và thể lệ chương trình ưu đãi

Chương trình khuyến mãi diễn ra trọn vẹn trong tháng 8, cụ thể từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Người tiêu dùng có thể linh hoạt chọn mua sắm qua hai phương thức sau:

Đặt hàng trực tuyến: Thao tác mua hàng trên ứng dụng di động hoặc website của Bách hóa XANH để được giao hàng tận nơi.

Thao tác mua hàng trên ứng dụng di động hoặc website của Bách hóa XANH để được giao hàng tận nơi. Mua trực tiếp: Đến các cửa hàng thuộc hệ thống Bách hóa XANH trên toàn quốc.

Các nhóm sản phẩm áp dụng khuyến mãi Mua 3 Tặng 1

Trong thời gian diễn ra chương trình, khi chọn mua 3 sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm hàng khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động tặng kèm 1 sản phẩm. Chi tiết các mặt hàng áp dụng bao gồm:

1. Nhóm bông tẩy trang

Bông tẩy trang Puri dạng tròn (túi 130 miếng): Chất bông mềm mịn, không để lại xơ bông trên da, hỗ trợ làm sạch dịu nhẹ.

Chất bông mềm mịn, không để lại xơ bông trên da, hỗ trợ làm sạch dịu nhẹ. Bông tẩy trang Puri (túi 150 miếng): Quy cách đóng gói lớn, phù hợp sử dụng hằng ngày cho nhu cầu tẩy trang và thoa nước hoa hồng.

2. Nhóm khẩu trang y tế

Khẩu trang y tế Famapro Extra 4 lớp (màu trắng - hộp 50 cái): Khả năng kháng khuẩn tốt, thiết kế dây đeo êm ái cho người sử dụng suốt ngày dài.

Khả năng kháng khuẩn tốt, thiết kế dây đeo êm ái cho người sử dụng suốt ngày dài. Khẩu trang y tế Niva 3 lớp (hộp 20 cái): Thiết kế ôm vừa vặn khuôn mặt, hỗ trợ ngăn ngừa khói bụi hiệu quả.

3. Nhóm tăm bông vệ sinh

Tăm bông trẻ em Niva que giấy 1 đầu xoắn BH3 (hộp 200 cây): Thiết kế đầu xoắn thông minh với thân que giấy an toàn cho trẻ nhỏ.

Thiết kế đầu xoắn thông minh với thân que giấy an toàn cho trẻ nhỏ. Tăm bông cho bé Niva que giấy BZ4 (túi zip 100 cây): Thiết kế túi zip tiện lợi, giữ vệ sinh cho sản phẩm.

Thiết kế túi zip tiện lợi, giữ vệ sinh cho sản phẩm. Tăm bông Niva que nhựa BZ3 (túi zip 100 cây): Thân nhựa có độ đàn hồi tốt, sử dụng 100% bông cotton tự nhiên.

Mẹo tích trữ đồ dùng cá nhân hiệu quả

Các sản phẩm như bông tẩy trang, khẩu trang và tăm bông đều có hạn sử dụng dài và không lo hư hỏng nếu bảo quản ở nơi khô ráo. Do đó, việc tận dụng chương trình ưu đãi để mua số lượng lớn sẽ giúp gia đình tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt đáng kể trong nhiều tháng tiếp theo.