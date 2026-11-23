Mẹo tích trữ gạo, dầu ăn và gia vị tiết kiệm đến 43.000đ khi đặt mua trực tuyến ngày 20-25/11/2026 Từ 20/11 đến 25/11/2026, Bách hóa XANH giảm giá gạo ST25, dầu đậu nành Simply 2 lít và combo gia vị cho khách đặt trực tuyến, kèm giao hàng nặng tận cửa.

Muốn tích trữ gạo, dầu ăn và gia vị mà không phải tự chở hàng nặng, bạn có thể đặt mua trực tuyến trong chương trình "Tích Trữ Gian Bếp - Tiết kiệm đến 43.000đ" của Bách hóa XANH. Chương trình diễn ra từ ngày 20/11 đến hết ngày 25/11/2026 và chỉ áp dụng cho đơn đặt qua website hoặc ứng dụng của Bách hóa XANH.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo túi 5kg, chai dầu ăn 2 lít hay nước mắm thường khá nặng và cồng kềnh khi chở bằng xe máy. Đặt hàng trực tuyến giúp bạn giảm công vận chuyển, đồng thời tận dụng mức giá ưu đãi trong thời gian ngắn.

Thể lệ chương trình cần nắm trước khi đặt hàng

Thời gian áp dụng: liên tục từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 25/11/2026.

liên tục từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 25/11/2026. Phạm vi áp dụng: độc quyền cho khách hàng đặt qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

độc quyền cho khách hàng đặt qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Mức tiết kiệm: lên đến 43.000đ tùy sản phẩm và combo.

Gạo đồng giá 115.000đ: chọn đúng loại, đúng số lượng

Nhóm gạo trong chương trình có cùng mức giá 115.000đ, nhưng quy cách đóng gói khác nhau. Vì vậy, hãy đối chiếu kỹ số túi trước khi thêm vào giỏ hàng.

Sản phẩm Quy cách ưu đãi Giá Gạo ST25 túi 5kg (Neptune ST25, A An ST25) 1 túi 115.000đ Mê Gạo ST25 túi 2kg 2 túi 115.000đ Gạo Ơi túi 2kg 3 túi 115.000đ

Nếu gia đình dùng gạo thường xuyên, bạn có thể chọn loại túi 5kg hoặc combo nhiều túi 2kg để bảo quản và chia nhỏ theo từng đợt nấu.

Dầu ăn và combo gia vị: những món dùng hằng ngày

Bên cạnh gạo, chương trình còn có dầu ăn và gia vị nấu nướng, chấm ăn quen thuộc trong bếp Việt.

Dầu đậu nành Simply 2 lít: giá ưu đãi 112.000đ.

giá ưu đãi 112.000đ. Combo Mắm Đường (nước mắm và đường mía): giá 69.000đ.

giá 69.000đ. Combo Chin-su (tương ớt Chin-su Sriracha và tương ớt Chin-su): giá 36.000đ.

Cách đặt mua trực tuyến gọn nhẹ

Truy cập trang chương trình: mở website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH và vào trang "Tích Trữ Gian Bếp - Tiết kiệm đến 43.000đ". Chọn sản phẩm: thêm gạo, dầu ăn hoặc combo gia vị cần mua vào giỏ hàng, kiểm tra đúng quy cách ưu đãi. Chốt đơn trước ngày 25/11/2026: hoàn tất đặt hàng trong thời gian chương trình để được hưởng giá ưu đãi. Nhận hàng tại nhà: đội ngũ giao hàng Bách hóa XANH đóng gói và vận chuyển đơn hàng nặng đến tận cửa.

Lưu ý khi tích trữ nhu yếu phẩm

Ước tính lượng gạo, dầu ăn và gia vị gia đình dùng trong một thời gian để mua vừa đủ.

Kiểm tra lại giá, quy cách và điều kiện áp dụng trên trang chương trình trước khi thanh toán.

Khi nhận hàng, kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, rồi để gạo, dầu ăn và gia vị ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Tóm lại, chương trình diễn ra trong 6 ngày, từ 20/11 đến 25/11/2026. Bạn nên chốt đơn sớm để kịp hưởng mức giá ưu đãi cho các mặt hàng thiết yếu.