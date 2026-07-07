Mẹo tích trữ lương thực tiết kiệm đến 360.000 đồng tại Bách hóa XANH Tháng 7 này, bạn có thể tối ưu chi phí sinh hoạt bằng cách tận dụng các đợt giảm giá sâu cho gạo ST25, mì gói và thực phẩm đóng hộp để lấp đầy gian bếp gia đình.

Trong những ngày thời tiết tháng 7 mưa nắng thất thường, việc chuẩn bị sẵn một kho lương thực thiết yếu tại nhà là giải pháp thông minh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và tiết kiệm đáng kể thời gian đi chợ. Để tối ưu ngân sách, bạn có thể áp dụng mẹo tích trữ hàng hóa thông qua chương trình ưu đãi lớn tại hệ thống bán lẻ.

Tận dụng thời điểm vàng để mua sắm tiết kiệm

Từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/07/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi giúp người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng thiết yếu với mức giá giảm sâu. Bạn có thể lựa chọn mua trực tiếp tại các cửa hàng trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua ứng dụng để được giao hàng tận cửa.

Chương trình ưu đãi tích trữ tiết kiệm tại Bách hóa XANH trong tháng 7

Các nhóm thực phẩm nên ưu tiên tích trữ

Để đảm bảo dinh dưỡng và sự tiện lợi cho gia đình, bạn nên tập trung vào các nhóm sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu và đang có mức giá tốt sau đây:

1. Gạo ngon cho bữa chính

Gạo là thực phẩm quan trọng nhất trong gian bếp. Trong đợt này, sản phẩm Mê Gạo ST25 (túi 5kg) đang có mức giảm kỷ lục. Khi mua combo 6 túi, giá giảm từ 1.170.000 đồng xuống còn 810.000 đồng, giúp bạn tiết kiệm ngay 360.000 đồng. Lưu ý, mức giá ưu đãi đặc biệt này chỉ áp dụng cho hình thức đặt hàng trực tuyến (Online).

2. Thực phẩm ăn liền tiện lợi

Mì, phở và hủ tiếu là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc các bữa ăn nhanh. Bạn có thể lựa chọn các deal hời sau:

Phở bò hoặc Hủ tiếu sườn heo Vifon (thùng 20 gói): Giảm từ 349.000 đồng xuống còn 219.000 đồng.

Giảm từ 349.000 đồng xuống còn 219.000 đồng. Mì 3 Miền tôm sú chua cay: Áp dụng chương trình mua 3 tặng 1, giúp tăng số lượng dự trữ mà không tốn thêm chi phí.

3. Đồ hộp và món ăn kèm

Đây là nhóm thực phẩm dễ bảo quản và chế biến nhanh:

Cá hộp 3 Cô Gái: Chương trình mua 3 tặng 1 giúp tiết kiệm 21.500 đồng trên mỗi combo.

Chương trình mua 3 tặng 1 giúp tiết kiệm 21.500 đồng trên mỗi combo. Rong biển rắc cơm Bibigo: Combo 2 gói chỉ còn 49.000 đồng (tiết kiệm 25.000 đồng so với giá gốc).

Lưu ý khi mua sắm tích trữ

Để việc tích trữ thực sự hiệu quả, bạn nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm. Đối với các mặt hàng có trọng lượng lớn như gạo, việc đặt hàng qua ứng dụng Bách hóa XANH sẽ giúp bạn tiết kiệm công sức vận chuyển và được hưởng những ưu đãi độc quyền dành riêng cho kênh online.