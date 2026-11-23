Mẹo tích trữ trà hương lài Cozy Tam Mã 500g pha trà nóng, trà đá, trà chanh, combo 2 gói 104.000đ Trà hương lài Cozy Tam Mã gói 500g dùng cho trà nóng, trà đá và trà nền pha chế; từ 17/11 đến 30/11/2026, combo 2 gói có giá 104.000đ, tức 52.000đ/gói.

Gói trà hương lài Cozy Tam Mã 500g phù hợp để pha trà nóng, trà đá hằng ngày và làm trà nền cho trà tắc, trà chanh, trà trái cây. Từ 17/11 đến 30/11/2026, Bách hóa XANH bán combo 2 gói với giá 104.000đ, tương đương 52.000đ mỗi gói, giúp gia đình hoặc quán nước dễ dự trữ trà dùng lâu dài.

Đặc điểm của trà hương lài Cozy Tam Mã

Theo thông tin từ nhà bán, sản phẩm được tuyển chọn từ những búp trà xanh chất lượng, ướp cùng hương hoa lài tự nhiên. Nước trà có màu vàng sáng, vị chát dịu, hậu ngọt và mùi thơm thanh nhẹ.

Gói lớn 500g giúp giảm số lần mua lại, phù hợp với nhà uống trà thường xuyên hoặc cần lượng trà nhiều để tiếp khách, kinh doanh nước uống.

3 cách dùng trà hương lài gói lớn

Pha trà nóng truyền thống: dùng để bắt đầu ngày mới hoặc tiếp khách đến chơi nhà với hương hoa dịu nhẹ. Pha trà đá giải nhiệt: thích hợp để uống hằng ngày, nhất là khi cần pha với số lượng nhiều. Làm trà nền để pha chế: dùng cho trà tắc, trà chanh và các loại trà trái cây.

Cách tính chi phí khi mua combo

Combo 2 gói Trà hương lài Cozy Tam Mã 500g có giá 104.000đ, tương đương 52.000đ cho mỗi gói 500g. Người mua có thể cân nhắc lượng dùng của gia đình hoặc quán nước để quyết định mua dự trữ.

Thời gian áp dụng: từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Hình thức mua: trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến qua web/app Bách hóa XANH.

trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến qua web/app Bách hóa XANH. Ưu đãi: 2 gói trà hương lài Cozy Tam Mã 500g giá 104.000đ.

Lưu ý khi mua

Chương trình có thời hạn, vì vậy hãy đặt mua trước ngày 30/11/2026 nếu muốn hưởng mức giá này. Nên kiểm tra lại giá và điều kiện áp dụng trên web/app hoặc tại cửa hàng trước khi thanh toán.