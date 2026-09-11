Mẹo tiết kiệm đến 45.000đ khi mua thùng mì 30 gói 3 Miền, Gấu Đỏ trong tháng 11 và giao tận nhà Từ 01/11 đến 30/11/2026, thùng 30 gói mì 3 Miền và Gấu Đỏ giảm còn từ 85.000đ tại Bách hóa XANH, có thể đặt trực tuyến để giao tận nhà, đỡ phải chở cồng kềnh.

Mua nguyên thùng mì và đặt giao tận nhà là cách giúp gia đình tiết kiệm chi phí, đỡ công chở hàng cồng kềnh. Trong tháng 11/2026, Bách hóa XANH giảm giá thùng 30 gói mì 3 Miền và Gấu Đỏ, mức tiết kiệm cao nhất lên tới 45.000đ mỗi thùng.

Thời gian và phạm vi áp dụng ưu đãi

Chương trình diễn ra từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Ưu đãi áp dụng cho cả khách đặt hàng giao tận nơi qua trang web, ứng dụng Bách hóa XANH và khách mua trực tiếp tại cửa hàng.

Bảng giá thùng mì 30 gói trong tháng 11

Cụ thể, các sản phẩm đang giảm giá gồm hai nhóm: mì gói 63-65g đồng giá và mì gói 75g có trọng lượng lớn hơn.

Sản phẩm (thùng 30 gói) Giá gốc Giá ưu đãi Tiết kiệm Mì 3 Miền tôm chua cay 65g 96.000đ 85.000đ 11.000đ Mì Gấu Đỏ 63g 96.000đ 85.000đ 11.000đ Mì 3 Miền Gold 75g 150.000đ 115.000đ 35.000đ Mì 3 Miền Tôm sú chua cay 75g 150.000đ 105.000đ 45.000đ

Với mức 85.000đ cho 30 gói, giá mỗi gói mì chưa tới 3.000đ. Dòng Gấu Đỏ 63g có các hương vị tôm và gà, gà sợi phở. Dòng 3 Miền Tôm sú chua cay 75g có phiên bản Nam Bộ và Trung Bộ.

Cách chọn thùng mì phù hợp

Ưu tiên giá rẻ: chọn thùng mì 3 Miền tôm chua cay 65g hoặc mì Gấu Đỏ 63g, cùng giá 85.000đ.

chọn thùng mì 3 Miền tôm chua cay 65g hoặc mì Gấu Đỏ 63g, cùng giá 85.000đ. Muốn gói mì lớn hơn: chọn dòng 75g. Mì 3 Miền Gold có sợi dai và nước súp vàng óng, giá 115.000đ.

chọn dòng 75g. Mì 3 Miền Gold có sợi dai và nước súp vàng óng, giá 115.000đ. Muốn tiết kiệm nhiều nhất: chọn mì 3 Miền Tôm sú chua cay 75g, giảm từ 150.000đ còn 105.000đ, tiết kiệm 45.000đ.

Các bước đặt mua thùng mì giao tận nhà

Mở ứng dụng hoặc trang web Bách hóa XANH. Tìm từ khóa "Đại Tiệc Thùng Mì" hoặc tên sản phẩm bạn cần. Chọn loại mì và số thùng. Đối chiếu giá ưu đãi với bảng giá ở trên để chắc chắn mua đúng sản phẩm đang giảm. Chọn hình thức giao hàng tận nơi và xác nhận đơn. Nhân viên giao hàng sẽ chở thùng mì đến tận cửa nhà bạn.

Lưu ý khi mua

Việc chở một hoặc hai thùng mì bằng xe máy giữa đường phố đông đúc thường cồng kềnh và bất tiện. Vì vậy, đặt giao tận nhà là lựa chọn gọn hơn với loại hàng chiếm nhiều diện tích này.

Ngoài ra, ưu đãi chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2026. Bạn nên kiểm tra lại giá và tình trạng hàng trên ứng dụng hoặc tại cửa hàng trước khi đặt mua.