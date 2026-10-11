Mẹo tiết kiệm khi mua cá hộp tháng 11 với ưu đãi Mua 2 Tặng 1 tại Bách hóa XANH đến 30/11/2026 Bách hóa XANH áp dụng Mua 2 Tặng 1 cho cá nục Lilly, cá thu Vega, cá nục Thai Ship và combo 2 hộp cá mòi 3 Cô Gái 35.000đ, giao tận nơi hoặc mua tại cửa hàng.

Để trữ cá hộp cho gia đình mà không tốn nhiều chi phí, bạn có thể tận dụng ưu đãi tháng 11 của Bách hóa XANH. Từ 01/11 đến hết 30/11/2026, ba dòng cá sốt cà nắp giật được áp dụng Mua 2 Tặng 1, tiết kiệm từ 15.000đ đến 16.000đ. Riêng cá mòi 3 Cô Gái có combo 2 hộp giá 35.000đ.

Cá hộp sốt cà ăn kèm cơm nóng hoặc chấm bánh mì là lựa chọn nhanh gọn cho những ngày bận rộn, không kịp đi chợ. Vì vậy, mua dự trữ vào đợt khuyến mãi giúp bữa ăn nhanh luôn sẵn sàng với chi phí hợp lý.

Thể lệ chương trình cá hộp tháng 11

Thời gian áp dụng: từ 01/11 đến hết 30/11/2026.

từ 01/11 đến hết 30/11/2026. Phạm vi áp dụng: khách đặt hàng giao tận nơi qua Website hoặc App Bách hóa XANH và khách mua trực tiếp tại cửa hàng.

Ba dòng cá sốt cà được Mua 2 Tặng 1

Các dòng cá nục, cá thu sốt cà nắp giật loại 155g đang có ưu đãi mua 2 hộp được tặng thêm 1 hộp. Cụ thể mức tiết kiệm của từng sản phẩm như sau:

Sản phẩm (155g) Ưu đãi Tiết kiệm Cá nục sốt cà nắp giật Lilly Mua 2 Tặng 1 15.500đ Cá thu sốt cà Vega Mua 2 Tặng 1 16.000đ Cá nục xốt cà Thai Ship Mua 2 Tặng 1 15.000đ

Nếu cả nhà thường dùng cá hộp, bạn có thể mua theo bội số của 2 hộp để nhận thêm hộp tặng ở mỗi lượt mua.

Combo 2 hộp cá mòi 3 Cô Gái chỉ 35.000đ

Cá mòi xốt cà chua nắp giật 3 Cô Gái 155g đang có combo 2 hộp. Giá giảm từ 43.000đ xuống còn 35.000đ, tiết kiệm 8.000đ cho mỗi combo.

Cách đặt mua cá hộp nhẹ tay, tiện lợi

Đồ hộp có vỏ thiếc nên khá nặng khi mua số lượng lớn. Để không phải xách nhiều, bạn có thể đặt hàng online theo các bước sau.

Mở ứng dụng hoặc website: truy cập App hoặc Website Bách hóa XANH và tìm các sản phẩm cá hộp đang khuyến mãi. Chọn sản phẩm: thêm cá nục Lilly, cá thu Vega, cá nục Thai Ship hoặc combo cá mòi 3 Cô Gái vào giỏ hàng. Chốt đơn: hoàn tất đặt hàng trong thời gian chương trình diễn ra, trước hết ngày 30/11/2026. Nhận hàng: đơn hàng được đóng gói cẩn thận và giao tận nơi.

Lưu ý khi mua cá hộp để dự trữ