Mẹo tiết kiệm khi mua combo 2 chai nước mắm trong tháng 11, giảm đến 51.000đ tại Bách hóa XANH Từ 01/11 đến hết 30/11/2026, Bách hóa XANH giảm giá khi mua 2 chai nước mắm Đầu Bếp Tôm, Thuận Phát, Liên Thành, Nam Ngư; mức tiết kiệm cao nhất 51.000đ.

Mua theo combo 2 chai là cách tiết kiệm chi phí gia vị dễ áp dụng nhất trong tháng 11. Từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026, Bách hóa XANH giảm giá khi mua 2 chai nước mắm Đầu Bếp Tôm, Thuận Phát, Liên Thành và Nam Ngư. Mức tiết kiệm cao nhất là 51.000đ với nước mắm Liên Thành.

Thể lệ chương trình cần nắm trước khi mua

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Phạm vi áp dụng: cả đặt hàng giao tận nơi qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH và mua trực tiếp tại cửa hàng.

cả đặt hàng giao tận nơi qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH và mua trực tiếp tại cửa hàng. Điều kiện chung: ưu đãi tính theo cơ chế mua 2 chai.

Chi tiết giá combo 2 chai của từng loại nước mắm

Để dễ so sánh, bạn có thể đối chiếu mức giảm của từng sản phẩm dưới đây trước khi chọn mua.

Sản phẩm Ưu đãi khi mua 2 chai Mức tiết kiệm Nước mắm Đầu Bếp Tôm 900ml Giảm từ 78.000đ còn 49.000đ 29.000đ Nước mắm Thuận Phát 40 độ đạm chai 610ml Mua kèm giảm 50% cho chai thứ 2 40.500đ Nước mắm Liên Thành nhãn bạc 30 độ đạm chai 500ml Giảm từ 150.000đ còn 99.000đ 51.000đ Nước chấm Nam Ngư Siêu Tiết Kiệm chai 800ml Giảm từ 30.000đ còn 24.000đ 6.000đ

Nước mắm Đầu Bếp Tôm 900ml

Đây là dòng nước mắm mới trên kệ gia vị Bách hóa XANH. Theo nguồn tin, sản phẩm có hương vị đậm đà, thơm dịu, phù hợp cho món kho, xào hoặc pha nước chấm. Combo 2 chai có giá 49.000đ, giảm từ 78.000đ.

Dòng nước mắm đạm cao: Thuận Phát và Liên Thành

Hai sản phẩm này phù hợp với người thích nước mắm truyền thống, độ đạm cao, hậu vị ngọt cá tự nhiên.

Thuận Phát 40 độ đạm, chai 610ml: mua kèm giảm 50% cho chai thứ 2, tiết kiệm 40.500đ.

mua kèm giảm 50% cho chai thứ 2, tiết kiệm 40.500đ. Liên Thành nhãn bạc 30 độ đạm, chai 500ml: combo 2 chai còn 99.000đ thay vì 150.000đ, tiết kiệm 51.000đ.

Nước chấm Nam Ngư Siêu Tiết Kiệm 800ml

Combo 2 chai có giá 24.000đ, giảm từ 30.000đ, tiết kiệm 6.000đ. Đây là mức giảm thấp nhất trong 4 sản phẩm nhưng dung tích chai lớn, phù hợp với gia đình dùng thường xuyên.

Cách mua nước mắm tiết kiệm và đỡ mất công

Chọn đúng loại theo nhu cầu. Nước mắm đạm cao hợp với người thích vị truyền thống. Nước mắm dùng cho món kho, xào hoặc pha nước chấm có thể chọn Đầu Bếp Tôm hay Nam Ngư. Đối chiếu mức giảm. Xem bảng trên để so sánh số tiền tiết kiệm của từng sản phẩm trước khi thêm vào giỏ. Mua đủ 2 chai. Ưu đãi áp dụng theo cơ chế mua 2 chai, vì vậy hãy thêm đủ số lượng để được hưởng giá combo. Đặt qua ứng dụng hoặc website. Bạn có thể đặt hàng online và nhận hàng tại nhà mà không cần đến cửa hàng. Theo nguồn tin, đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận và giao tận cửa.

Lưu ý

Ưu đãi chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2026, vì vậy bạn nên chốt đơn sớm nếu muốn mua combo nước mắm theo giá giảm. Mức giá và điều kiện áp dụng có thể hiển thị khác nhau theo từng sản phẩm, nên hãy kiểm tra lại trên ứng dụng hoặc website trước khi thanh toán.