Mẹo tiết kiệm khi mua rong biển rắc cơm tháng 11: Kid's Kwook mua 2 tặng 1, Bibigo 2 gói 47.000đ Từ 01/11 đến hết 30/11/2026, rong biển Kid's Kwook 50g mua 2 tặng 1 tiết kiệm 40.000đ, Bibigo 30g combo 2 gói còn 47.000đ, áp dụng trực tuyến và tại cửa hàng.

Rong biển rắc cơm là món ăn kèm tiện lợi cho bữa cơm gia đình. Từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng hai mức ưu đãi cho dòng sản phẩm này: rong biển Kid's Kwook 50g mua 2 tặng 1 bất kỳ (tiết kiệm 40.000đ) và rong biển Bibigo 30g mua combo 2 gói chỉ còn 47.000đ (tiết kiệm 27.000đ).

Thời gian và phạm vi áp dụng ưu đãi

Thời gian: từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026.

từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026. Hình thức mua: đặt hàng giao tận nơi qua Website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Mẹo 1: Mua 2 tặng 1 rong biển Kid's Kwook 50g

Kid's Kwook là dòng rong biển được tẩm ướp vừa vị, giòn, dùng để rắc lên cơm nóng hoặc làm cơm nắm. Khi mua 2 sản phẩm bất kỳ trong nhóm áp dụng, bạn được tặng thêm 1 sản phẩm, tương đương tiết kiệm 40.000đ.

Bạn có thể chọn kết hợp nhiều hương vị trong cùng một đơn hàng:

Rong biển rắc cơm Kid's Kwook vị cá hồi phô mai, gói 40g

Rong biển rắc cơm Kid's Kwook vị khô gà, gói 50g

Rong biển rắc cơm Kid's Kwook vị hải sản, gói 50g

Rong biển rắc cơm Kid's Kwook vị truyền thống, gói 50g

Mẹo 2: Mua combo 2 gói rong biển Bibigo 30g

Bibigo là thương hiệu rong biển Hàn Quốc, hạt rong biển giòn, thấm vị tẩm ướp đặc trưng. Khi mua combo 2 gói Bibigo 30g, giá giảm từ 74.000đ xuống còn 47.000đ, tiết kiệm 27.000đ.

Cách đặt mua nhanh qua ứng dụng hoặc Website

Chọn sản phẩm: mở ứng dụng hoặc Website Bách hóa XANH, tìm nhóm rong biển rắc cơm Kid's Kwook hoặc Bibigo. Chọn số lượng: với Kid's Kwook, thêm 2 sản phẩm bất kỳ để nhận thêm 1 sản phẩm tặng. Với Bibigo, thêm combo 2 gói 30g. Kiểm tra giỏ hàng: xem lại sản phẩm, số lượng và mức giá sau ưu đãi trước khi xác nhận. Chọn hình thức nhận hàng: giao tận nơi hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Lưu ý khi áp dụng ưu đãi

Chương trình chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2026, nên cần đặt hàng trong thời gian này.

Ưu đãi mua 2 tặng 1 áp dụng cho dòng Kid's Kwook. Mức giá 47.000đ áp dụng cho combo 2 gói Bibigo 30g.

Nên kiểm tra lại giá và sản phẩm tặng kèm trong giỏ hàng trước khi thanh toán.

Với cách mua đúng combo và đúng thời gian, gia đình có thể tiết kiệm đến 40.000đ cho mỗi lần mua rong biển rắc cơm trong tháng 11.