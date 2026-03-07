Mẹo tối ưu MacBook Air giúp tăng tốc độ xử lý và kéo dài tuổi thọ pin hiệu quả Tổng hợp 10 thủ thuật hữu ích dành cho người dùng MacBook Air, từ cách mở rộng bộ nhớ, tối ưu hóa sạc nhanh đến các tính năng ẩn giúp làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày.

MacBook Air là dòng laptop mỏng nhẹ phổ biến nhất thế giới nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng của chip Apple Silicon và tính di động cao. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của máy, đặc biệt là với các phiên bản cấu hình cơ bản, người dùng cần áp dụng một số tùy chỉnh thông minh về phần cứng lẫn phần mềm.

1. Mở rộng không gian lưu trữ với SSD gắn ngoài

Nếu bạn đang sở hữu phiên bản MacBook Air 256GB, việc trang bị thêm một ổ SSD gắn ngoài là giải pháp tối ưu. Điều này không chỉ giúp lưu trữ dữ liệu mà còn giải phóng bộ nhớ trong, giúp máy vận hành trơn tru hơn. Khi ổ cứng gần đầy, macOS sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng bộ nhớ ảo (swap), dẫn đến tình trạng giật lag.

Ví dụ, một ổ SSD 2TB có giá khoảng 145 USD (tương đương 3,68 triệu VNĐ) có thể tăng dung lượng lưu trữ lên gấp 8 lần, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các tác vụ nặng.

2. Nâng cấp bộ sạc công suất cao

Các dòng MacBook Air từ năm 2022 trở đi hỗ trợ sạc nhanh lên đến 140W, nhưng thường chỉ đi kèm bộ sạc 30W trong hộp. Nếu thường xuyên di chuyển, bạn nên đầu tư bộ sạc có công suất lớn hơn kết hợp với cáp MagSafe 3 hoặc USB-C hỗ trợ sạc nhanh để rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

3. Thiết lập giới hạn sạc pin để kéo dài tuổi thọ

Pin lithium-ion sẽ lão hóa nhanh hơn nếu luôn được giữ ở mức 100%. Để bảo vệ pin, bạn nên đặt giới hạn sạc ở mức 80% hoặc 95%.

Cách thực hiện: Vào Cài đặt hệ thống (System Settings) > Pin (Battery) > Nhấp vào biểu tượng (i) bên cạnh mục Sạc (Charging) > Điều chỉnh thanh trượt Giới hạn sạc (Charge Limit).

4. Sử dụng trình quản lý Clipboard

Thay vì chỉ sao chép được một mục duy nhất, các ứng dụng quản lý Clipboard cho phép bạn lưu lại lịch sử nhiều nội dung đã copy. Ứng dụng CopyClip (miễn phí trên App Store) là một lựa chọn đáng tin cậy, giúp bạn truy cập nhanh danh sách sao chép ngay trên thanh menu.

5. Tối ưu hóa quản lý cửa sổ làm việc

Việc sắp xếp thủ công các cửa sổ trên màn hình nhỏ của MacBook Air rất mất thời gian. Bạn có thể sử dụng tính năng chia màn hình có sẵn của macOS bằng cách di chuột qua nút màu xanh lá ở góc cửa sổ. Để chuyên nghiệp hơn, ứng dụng Magnet (khoảng 127.000 VNĐ) cung cấp nhiều phím tắt giúp chia màn hình thành hai, ba hoặc bốn phần cực kỳ linh hoạt.

6. Ưu tiên sử dụng trình duyệt Safari

Dù Chrome rất phổ biến, Safari vẫn là trình duyệt tối ưu nhất cho người dùng Mac. Trình duyệt này được thiết kế để tiết kiệm điện năng, giúp kéo dài thời gian sử dụng pin và tích hợp sâu các tính năng bảo mật như chặn trình theo dõi hoặc iCloud Private Relay.

7. Cài đặt trình chặn quảng cáo cho Safari

Để trải nghiệm duyệt web mượt mà và an toàn hơn, bạn nên cài đặt thêm các tiện ích chặn quảng cáo như AdGuard hoặc uBlock Origin. Điều này không chỉ giúp giao diện trang web sạch hơn mà còn ngăn chặn các mã độc tiềm ẩn.

8. Kích hoạt tính năng Cách ly giọng nói (Voice Isolation)

Khi thực hiện cuộc gọi video trong môi trường ồn ào, tính năng Voice Isolation sẽ giúp lọc bỏ tiếng ồn xung quanh và chỉ tập trung vào giọng nói của bạn.

Cách bật: Mở FaceTime hoặc ứng dụng gọi video > Nhấp vào biểu tượng FaceTime trên thanh menu > Chọn Chế độ micrô (Mic Mode) > Cách ly giọng nói (Voice Isolation).

9. Tắt tính năng Phản ứng (Reactions) tự động

macOS có tính năng tự động hiển thị hiệu ứng (pháo hoa, bóng bay) khi người dùng thực hiện cử chỉ tay trong cuộc gọi video. Để tránh những tình huống khó xử trong các cuộc họp chuyên nghiệp, bạn nên tắt tính năng này trong phần cài đặt video trên thanh menu.

10. Đăng ký tối đa 6 vân tay cho Touch ID

Mặc dù macOS chỉ hiển thị 3 mục đăng ký vân tay, bạn có thể tăng gấp đôi con số này bằng một mẹo nhỏ. Khi hệ thống yêu cầu quét vân tay, hãy luân phiên đặt hai ngón tay khác nhau lên cảm biến cho đến khi hoàn tất quá trình. Bằng cách này, mỗi mục lưu trữ sẽ nhận diện được cả hai ngón tay, cho phép bạn mở khóa máy bằng tối đa 6 ngón tay khác nhau.