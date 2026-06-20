Mẹo ưu tiên nguồn tin yêu thích xuất hiện đầu tiên trên Google Search Google cho phép thiết lập "Nguồn ưu tiên" để các trang tin yêu thích luôn hiển thị đầu kết quả tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin quan trọng.

Google vừa cập nhật tính năng mới cho phép người dùng chủ động cá nhân hóa dòng tin tức trên công cụ tìm kiếm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán tự động, bạn có thể thiết lập các "nguồn ưu tiên" để những tờ báo hoặc trang tin yêu thích luôn xuất hiện ở vị trí dễ thấy nhất.

Cách thiết lập nguồn tin ưu tiên trên Google Search

Việc tùy chỉnh các nguồn tin yêu thích giúp bạn tiếp cận nhanh chóng với các nội dung từ những đơn vị báo chí tin cậy hoặc phù hợp với sở thích cá nhân. Để thực hiện, bạn hãy làm theo các bước sau:

Thực hiện tìm kiếm: Nhập một chủ đề thời sự bất kỳ vào thanh tìm kiếm của Google. Truy cập mục Tin bài hàng đầu: Khi kết quả hiện ra, hãy tìm đến hộp "Tin bài hàng đầu" (Top stories). Chọn biểu tượng tùy chỉnh: Nhấp vào biểu tượng nhỏ (hình hai hình chữ nhật chồng lên nhau kèm dấu cộng) nằm ngay cạnh tiêu đề "Top Stories". Thêm trang web: Trong hộp thoại hiện ra, hãy nhập tên trang web bạn muốn ưu tiên và chọn từ danh sách gợi ý.

Người dùng có thể chủ động chọn các tờ báo yêu thích để ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Ngoài cách trên, bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ google.com/preferences/source trên trình duyệt để quản lý danh sách các nguồn tin đã chọn. Hiện nay, một số trang báo lớn cũng đã tích hợp sẵn huy hiệu "Thêm làm nguồn ưu tiên trên Google" ngay trong bài viết để người đọc thao tác nhanh chóng.

Quản lý và đồng bộ hóa với Google News

Tính năng này có sự liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái tin tức của Google. Khi bạn thêm một nguồn ưu tiên trên Google Search, danh sách này sẽ tự động được cập nhật trong tab "Đang theo dõi" (Following) của ứng dụng hoặc trang web Google News.

Tại giao diện Google News, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm đọc tin bằng các công cụ bổ sung:

Điều chỉnh tần suất: Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh một bài viết để chọn xem nhiều hơn hoặc ít hơn các nội dung tương tự.

Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh một bài viết để chọn xem nhiều hơn hoặc ít hơn các nội dung tương tự. Ẩn nguồn tin: Chọn "Ẩn tất cả câu chuyện từ..." nếu bạn không muốn thấy nội dung từ một nguồn cụ thể.

Chọn "Ẩn tất cả câu chuyện từ..." nếu bạn không muốn thấy nội dung từ một nguồn cụ thể. Cá nhân hóa chủ đề: Sử dụng mục "Chủ đề của bạn" (Your topics) để ưu tiên các lĩnh vực quan tâm như thể thao, công nghệ hay kinh tế.

Những lưu ý quan trọng khi tùy chỉnh

Mặc dù tính năng này rất linh hoạt, người dùng cần lưu ý một số quy tắc vận hành của hệ thống:

Tiêu chuẩn nguồn tin: Bạn chỉ có thể thêm các trang web được Google phân loại là trang tin tức và có tần suất cập nhật nội dung thường xuyên.

Bạn chỉ có thể thêm các trang web được Google phân loại là trang tin tức và có tần suất cập nhật nội dung thường xuyên. Tần suất hiển thị: Google không cam kết các nguồn này luôn đứng đầu 100%, nhưng chúng sẽ xuất hiện "thường xuyên hơn" so với các nguồn khác nếu có bài viết liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

Google không cam kết các nguồn này luôn đứng đầu 100%, nhưng chúng sẽ xuất hiện "thường xuyên hơn" so với các nguồn khác nếu có bài viết liên quan đến từ khóa tìm kiếm. Tính năng tải lại: Khi thêm nguồn mới, bạn có thể chọn "Tải lại kết quả" (Reload results) để hệ thống cập nhật lại danh sách tin bài dựa trên các tùy chỉnh vừa thiết lập.

Việc dành vài phút để thiết lập nguồn tin ưu tiên không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian lọc thông tin mà còn đảm bảo tiếp cận được những góc nhìn đa chiều từ các nguồn tin mà bạn tin tưởng nhất.