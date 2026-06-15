Mercedes-Benz CLA 200 electric: Xe sang thuần điện giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng Mercedes-Benz Việt Nam nhận đặt hàng CLA 200 electric với kiến trúc 800V hiện đại, sạc 10 phút đi được 300 km và dự kiến bàn giao tới khách hàng vào đầu năm 2027.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa chính thức công bố nhận đặt giữ chỗ cho CLA 200 electric, mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới trong danh mục xe hạng sang của hãng. Với mức giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, đây được xem là chiến lược nhằm tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi và mở rộng thị phần xe điện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 và bàn giao những chiếc đầu tiên vào quý 1/2027.

Công nghệ sạc nhanh 800V vượt trội

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên CLA 200 electric là kiến trúc điện áp cao 800V. Hệ thống này cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh DC hiệu suất cao, giúp dung lượng pin tăng từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút. Đặc biệt, trong điều kiện tối ưu, chỉ với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung phạm vi hoạt động lên tới 300 km.

Tại thị trường Việt Nam, CLA 200 electric tương thích tốt với hệ thống trạm sạc từ các nhà cung cấp thứ ba. Đối với các trạm sạc chỉ hỗ trợ hệ thống pin 400V, công suất sạc DC tối đa sẽ giới hạn ở mức 100 kW, thời gian sạc từ 10% lên 80% ước tính mất khoảng 40–45 phút.

Thiết kế tương lai lấy cảm hứng từ VISION EQXX

CLA 200 electric sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể thao với phần đầu xe tạo hình “mũi cá mập” sắc nét. Xe được trang bị tiêu chuẩn gói thiết kế AMG Line cùng mâm AMG 19-inch 5 chấu kép tối ưu khí động học. Lưới tản nhiệt nổi bật với họa tiết 142 ngôi sao mạ chrome phát sáng kết hợp cùng cụm đèn MULTIBEAM LED hiện đại.

Đáng chú ý, mẫu xe này đánh dấu sự trở lại của khoang chứa đồ phía trước (frunk) sau gần 90 năm trên các dòng xe Mercedes-Benz. Với dung tích tối đa 101 lít, đây là giải pháp lưu trữ tiện lợi vốn từng xuất hiện trên dòng Mercedes-Benz 170 H (1936–1939).

Xe có khoang chứa đồ phía trước (frunk) với dung tích tối đa lên tới 101 lít​

Không gian nội thất số hóa và bền vững

Bên trong cabin, xe gây ấn tượng với màn hình MBUX Superscreen trải dài bảng táp-lô, bao gồm màn hình trung tâm 14 inch. Hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant có khả năng nhận diện ngữ điệu giọng nói và hỗ trợ 27 ngôn ngữ.

Trần kính toàn cảnh liền khối chống tia UV giúp tăng khoảng trống trần xe thêm 16 mm ở hàng ghế trước và 28 mm ở hàng ghế sau. Mercedes-Benz cũng chú trọng đến yếu tố bền vững khi sử dụng các vật liệu như sợi microfiber từ nhựa PET, thảm sàn sợi Econyl và ốp trang trí từ sợi gai dầu châu Âu.

Khả năng vận hành và an toàn

Được phát triển trên nền tảng mô-đun chuyên biệt MMA, CLA 200 electric sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng cho một mẫu sedan điện cỡ nhỏ:

Thông số Chi tiết Công suất cực đại 165 kW (224 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 335 Nm Hệ dẫn động Cầu sau Tăng tốc 0–100 km/h 7,5 giây Tốc độ tối đa 210 km/h Pin Lithium-ion 58 kWh (800V) Phạm vi hoạt động (WLTP) 459–542 km

Xe được trang bị hệ thống bơm nhiệt đa nguồn để tối ưu năng lượng sưởi ấm cabin và hệ thống ngắt kết nối mô-tơ tự động giúp tiết kiệm năng lượng. Về an toàn, gói công nghệ MB.DRIVE (ADAS Level 2+) cung cấp các cảm biến đa lớp và AI hỗ trợ lái xe và đỗ xe tiên tiến.