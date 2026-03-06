Mercedes-Benz GLC SUV thuần điện sắp mở bán: Sạc nhanh 22 phút và tầm vận hành 700 km Mẫu SUV thuần điện chiến lược của Mercedes-Benz sẽ chính thức mở bán vào tháng 7 tới, sở hữu kiến trúc 800V tân tiến cùng không gian nội thất MBUX Hyper Screen siêu sang.

Trong nỗ lực định hình lại phân khúc xe điện hạng sang, Mercedes-Benz vừa công bố kế hoạch phân phối mẫu GLC SUV thuần điện hoàn toàn mới. Theo thông tin từ Phoenix Network Technology, hãng xe Đức sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước từ ngày 5/6 và dự kiến đưa sản phẩm lên kệ vào tháng 7/2024.

Đây là mẫu xe chiến lược vừa được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm nay, đánh dấu bước tiến mới của Mercedes-Benz trong việc kết hợp giữa giá trị cốt lõi về sự sang trọng và công nghệ vận hành bền vững.

Mercedes-Benz GLC SUV thuần điện từng gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm nay.

Kiến trúc 800V và khả năng vận hành vượt trội

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên GLC SUV thuần điện chính là nền tảng kiến trúc 800V. Hệ thống này hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao, cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong 22 phút, giúp tối ưu hóa thời gian cho người sử dụng.

Theo tiêu chuẩn CLTC, xe đạt tầm hoạt động ấn tượng lên đến hơn 700 km sau một lần sạc đầy. Con số này đưa GLC SUV thuần điện trở thành một trong những mẫu xe có phạm vi di chuyển tốt nhất trong phân khúc SUV điện hạng sang hiện nay.

Nội thất kỹ thuật số và không gian 6 chỗ ngồi độc lập

Bên trong cabin, Mercedes-Benz trang bị hệ thống màn hình MBUX Super Screen và MBUX Hyper Screen với chiều dài gần 1 m, tạo nên một bề mặt hiển thị liền mạch và hiện đại. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm nhờ hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos, kết hợp cùng đèn viền nội thất 64 màu tùy chỉnh.

Khách hàng có thêm lựa chọn cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai được thiết kế độc lập. Toàn bộ các ghế chính đều tích hợp đầy đủ chức năng sưởi, thông gió và massage, đảm bảo sự tiện nghi trên những hành trình dài.

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

Về ngoại thất, mẫu SUV mới gây chú ý với lưới tản nhiệt hình khiên phát sáng, bên trong chứa gần một nghìn hạt sao tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Xe cũng sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh "Starry Sky" với khả năng điều khiển thông minh và đồng bộ hóa ánh sáng với không gian nội thất.

Thông số Giá trị Chiều dài tổng thể Khoảng 4,95 m Chiều dài cơ sở Trên 3 m Kiến trúc điện 800V Thời gian sạc (10% - 80%) 22 phút Phạm vi hoạt động (CLTC) > 700 km

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới

Mercedes-Benz khẳng định hệ thống lái thông minh trên xe có khả năng tương thích cao với hạ tầng giao thông đô thị, bao gồm cả hệ thống thu phí tự động ETC. Các tính năng nổi bật bao gồm hỗ trợ dẫn đường từ vị trí đỗ, hỗ trợ lùi xe theo vệt bánh và cảnh báo rủi ro vành bánh xe bằng tín hiệu màu đỏ trên màn hình, giúp người lái kiểm soát xe an toàn hơn trong không gian hẹp.

Hiện tại, những chiếc GLC SUV thuần điện đầu tiên đã bắt đầu được trưng bày tại các đại lý để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm trước ngày mở bán chính thức.