Mercedes-Benz Việt Nam công bố 3 thay đổi lớn: Đón CEO mới và loạt xe hạng sang 2026 Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt của Mercedes-Benz Việt Nam với sự dẫn dắt của tân CEO René Neumann, mục tiêu phủ sóng chuẩn bán lẻ MAR20X và ra mắt các dòng xe chiến lược như G 500 hay CLA điện.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức công bố chiến lược chuyển đổi toàn diện cho năm 2026, tập trung vào ba trụ cột chính: thay đổi nhân sự cấp cao, nâng cấp hệ thống phân phối MAR20X và giới thiệu dải sản phẩm mới. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh thương hiệu kỷ niệm 140 năm lịch sử ngành ô tô thế giới.

Tân Tổng Giám đốc René Neumann dẫn dắt Mercedes-Benz Việt Nam

Thay đổi đầu tiên và quan trọng nhất là sự chuyển giao quyền lực tại vị trí lãnh đạo cao nhất. Ông Gerd Bitterlich, người đã gắn bó 35 năm với tập đoàn, chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025. Kể từ tháng 1/2026, ông René Neumann chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc MBV.

Gia nhập Mercedes-Benz từ năm 2002, ông René Neumann sở hữu bề dày kinh nghiệm hơn hai thập kỷ tại các thị trường trọng điểm như Đức, Nga, Malaysia và Canada. Trước khi tới Việt Nam, ông từng giữ chức CFO tại khu vực Đông Nam Á và Canada, nơi ông đã chứng minh năng lực quản trị vững vàng trước những biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Ông René Neumann – Tổng giám đốc mới của Mercedes-Benz Việt Nam

Cột mốc lịch sử 140 năm và giá trị di sản

Năm 2026 mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với thương hiệu ngôi sao ba cánh. Đây là dịp kỷ niệm 140 năm kể từ khi Carl Benz đệ trình bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên vào năm 1886. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc 100 năm thành lập thương hiệu Mercedes-Benz hiện đại thông qua sự sáp nhập giữa Daimler-Motoren-Gesellschaft và Benz & Cie năm 1926.

Bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới do Carl Benz đệ trình vào năm 1886 hiện là một tài liệu do UNESCO bảo hộ.

Bằng sáng chế này hiện được lưu giữ trong Sổ đăng ký Ký ức Thế giới của UNESCO, đứng cùng hàng với các di sản quý giá như bộ tài liệu của Shakespeare hay Kinh thánh Gutenberg, khẳng định vị thế tiên phong của hãng trong nền công nghiệp ô tô.

Chuẩn hóa MAR20X và lộ trình sản phẩm mới năm 2026

Về hệ thống vận hành, MBV tiếp tục đẩy mạnh mô hình bán lẻ MAR20X trên toàn quốc. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất của Mercedes-Benz, ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua không gian số hóa và quy trình phục vụ nhất quán. Mục tiêu của hãng là nâng cấp phần lớn nhà phân phối đạt chuẩn MAR20X vào cuối năm 2027.

Về sản phẩm, danh mục xe ra mắt trong năm 2026 sẽ tập trung vào các dòng xe cao cấp và xe hiệu năng cao, bao gồm:

Mercedes-Benz G 500 và Mercedes-AMG G 63 mới.

AMG GT 63 4MATIC+ Coupé.

Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn.

Mẫu xe CLA mới đạt giải “Car of the Year 2026” tại Châu Âu

Đáng chú ý, MBV đang cân nhắc đưa mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe vừa đạt giải thưởng "Xe của Năm tại Châu Âu 2026", hứa hẹn sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi yêu công nghệ và lối sống xanh.