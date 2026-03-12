Mercedes-Benz VLE: Mẫu MPV điện hạng sang xác lập tiêu chuẩn mới về công nghệ và tầm vận hành Mercedes-Benz VLE vừa ra mắt với nền tảng VAN.EA thuần điện, cung cấp phạm vi hoạt động hơn 700 km và công nghệ sạc siêu nhanh 800V, định hình lại phân khúc xe van cao cấp.

Hãng xe Đức Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu VLE, mẫu xe van thuần điện hoàn toàn mới được thiết kế để mở ra phân khúc MPV hạng sang tập trung tối đa vào sự thoải mái và trải nghiệm giải trí của hành khách. Được xây dựng trên nền tảng chuyên dụng VAN.EA, Mercedes-Benz VLE không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn được định vị như một không gian sống di động đẳng cấp.

Nền tảng VAN.EA và công nghệ sạc siêu nhanh 800V

Trái tim của Mercedes-Benz VLE là kiến trúc 800 volt tiên tiến, cho phép xe đạt công suất sạc tối đa lên tới 315 kW. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu MPV này có thể bổ sung 248 km quãng đường di chuyển chỉ sau 10 phút sạc, hoặc 355 km sau 15 phút. Thời gian sạc từ 10% đến 80% chỉ mất khoảng 25 phút.

Xe được trang bị khối pin niken mangan coban (NMC) dung lượng 115 kWh. Với thiết kế tối ưu khí động học giúp hệ số cản gió chỉ ở mức 0,25, VLE có phạm vi hoạt động vượt trội, đạt hơn 700 km theo tiêu chuẩn WLTP (tương đương khoảng hơn 483 km theo chu trình EPA khắt khe hơn). Mẫu xe có hai lựa chọn trục cơ sở, với chiều cao 1,925 m và chiều rộng gần 2 m, đảm bảo không gian rộng rãi cho tối đa 8 người ngồi.

Tùy chọn hiệu suất và hệ thống lái linh hoạt

Mercedes-Benz cung cấp hai cấu hình động cơ chính cho VLE:

VLE 300: Sử dụng hệ dẫn động cầu trước với một động cơ điện công suất 268 mã lực. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,5 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Sử dụng hệ dẫn động cầu trước với một động cơ điện công suất 268 mã lực. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,5 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h. VLE 400 4Matic: Trang bị hệ dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện, tổng công suất đạt 409 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong 6,4 giây và tầm vận hành tối đa đạt 630 km (theo WLTP).

Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống lái bánh sau với góc xoay lên tới 7 độ, giúp giảm bán kính quay vòng xuống chỉ còn 10,9 m đối với bản trục cơ sở ngắn. Hệ thống treo khí nén cũng là một tùy chọn đáng giá giúp tối ưu độ êm ái trên mọi hành trình.

Nội thất đẳng cấp tích hợp công nghệ giải trí 8K

Khoang cabin của VLE là nơi thể hiện rõ nhất tham vọng của Mercedes-Benz trong việc chiếm lĩnh phân khúc hạng sang. Hàng ghế sau được trang bị ghế Grand Comfort Seat tích hợp chức năng massage, hỗ trợ thắt lưng và đỡ bắp chân chỉnh điện.

Hệ thống giải trí phía sau gây ấn tượng với màn hình 8K kích thước 31,3 inch, kết hợp cùng dàn âm thanh Burmester 22 loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, biến không gian xe thành một rạp chiếu phim thực thụ. Tại khoang lái, người dùng được tiếp cận với tối đa ba màn hình, bao gồm màn hình lái 10,25 inch và hai màn hình 14 inch. Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS, tích hợp Google Maps và trợ lý ảo AI, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và hơn 40 ứng dụng giải trí khác nhau.

Chiến lược thị trường và giá bán dự kiến

Mercedes-Benz dự kiến sẽ bán song song VLE cùng với dòng V-Class hiện tại. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công tại Trung Quốc – nơi phân khúc MPV cao cấp đang tăng trưởng mạnh. Tại thị trường Mỹ, dù SUV vẫn chiếm ưu thế, Mercedes-Benz vẫn lên kế hoạch phân phối các phiên bản từ xe gia đình đến xe đưa đón VIP nhằm tìm kiếm tệp khách hàng mới.

Giá bán chính thức tại Mỹ hiện chưa được xác nhận, nhưng tại thị trường châu Âu, Mercedes-Benz VLE dự kiến có giá khởi điểm từ khoảng 79.000 euro (tương đương 2,17 tỷ VNĐ).