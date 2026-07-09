Messi bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua Quả bóng vàng nhờ hiệu ứng World Cup 2026 Sau chiến thắng kịch tính trước Ai Cập, tỷ lệ giành Quả bóng vàng của Lionel Messi tăng vọt gấp 10 lần, thách thức vị thế dẫn đầu của Harry Kane và Kylian Mbappe.

World Cup 2026 không chỉ là đấu trường khốc liệt nhất cho các đội tuyển quốc gia mà còn là “bàn đạp” xoay chuyển hoàn toàn cục diện cuộc đua Quả bóng vàng. Những màn trình diễn đỉnh cao trên đất Mỹ, Canada và Mexico đang tạo ra những biến động dữ dội về tỷ lệ đặt cược cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá.

Sự trỗi dậy của nhà vua: Messi tăng tốc gấp 10 lần

Theo dữ liệu mới nhất từ Betfair, Lionel Messi chính là cái tên tạo nên cú sốc lớn nhất trên thị trường dự đoán. Trước khi giải đấu khởi tranh, siêu sao người Argentina chỉ được xem là ứng viên tiềm năng với tỷ lệ khiêm tốn 0,97%. Tuy nhiên, sau khi dẫn dắt Argentina tiến vào tứ kết, con số này đã tăng vọt lên 10,34%.

Lionel Messi thắp sáng hy vọng giành Quả bóng vàng thứ 9 sau những màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026.

Cú hích lớn nhất đến từ chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập vào đêm 7/7. Trong một trận cầu mà Argentina bị dồn vào thế khó, bản lĩnh của Messi đã giúp đội nhà lội ngược dòng thành công để giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất. Việc vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách ứng viên cho thấy tầm ảnh hưởng của El Pulga vẫn vô cùng khủng khiếp, ngay cả khi anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vương, Quả bóng vàng thứ 9 hoàn toàn nằm trong tầm tay của siêu sao này.

Cuộc đấu tay đôi giữa Kane và Mbappe

Mặc dù Messi đang bứt phá, Harry Kane vẫn duy trì vị thế ứng viên số một. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh sở hữu tỷ lệ chiến thắng 22,27%, tăng nhẹ so với mức 20,11% trước giải. Sự ổn định của Kane trong màu áo Tam Sư là yếu tố then chốt giúp anh giữ vững ngôi đầu.

Tuy nhiên, áp lực từ phía sau đang lớn dần hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Chân sút người Pháp đã có cú bứt tốc ấn tượng từ 4,36% lên 19,30%. Với 7 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe không chỉ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mà còn trực tiếp đe dọa vị trí của Kane trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Kylian Mbappe thu hẹp đáng kể khoảng cách với Harry Kane nhờ phong độ ghi bàn hủy diệt.

Những biến số mới: Từ Haaland đến Jude Bellingham

Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, World Cup 2026 cũng chứng kiến sự hồi sinh của nhiều ngôi sao trẻ. Jude Bellingham, sau giai đoạn trầm lắng tại Real Madrid, đã tăng tỷ lệ từ 0,64% lên 4,26%, lọt vào nhóm 10 ứng viên hàng đầu. Trong khi đó, Erling Haaland cũng ghi dấu ấn đậm nét khi đưa Na Uy bất ngờ lọt vào tứ kết, giúp tỷ lệ của anh tăng từ 1,92% lên 6,59%.

Ứng viên Tỷ lệ trước giải (%) Tỷ lệ hiện tại (%) Biến động Harry Kane 20,11 22,27 Tăng Kylian Mbappe 4,36 19,30 Tăng mạnh Lionel Messi 0,97 10,34 Tăng gấp 10 Erling Haaland 1,92 6,59 Tăng Declan Rice 10,89 3,45 Giảm mạnh

Ngược lại, không ít ngôi sao đang tụt lại phía sau do màn trình diễn thất vọng. Declan Rice là trường hợp điển hình khi tỷ lệ giảm sâu từ 10,89% xuống chỉ còn 3,45%. Những cái tên khác như Ousmane Dembele, Raphinha hay Julian Alvarez cũng đang dần xa rời giấc mơ Quả bóng vàng khi không để lại dấu ấn đáng kể nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thực tế cho thấy, World Cup luôn là thước đo có trọng số lớn nhất đối với các lá phiếu bầu chọn. Như cuốn sách How to Win the World Cup của Chris Evans từng phân tích, không có công thức cố định cho vinh quang, nhưng sự kết hợp giữa khoảnh khắc ngôi sao và thành tích tập thể tại giải đấu này luôn là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất.