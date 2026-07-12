Messi dạy trọng tài về sự tôn trọng trong ngày Argentina hạ Thụy Sĩ tại World Cup 2026 Lionel Messi yêu cầu trọng tài Joao Pinheiro giữ thái độ chuyên nghiệp trong trận tứ kết căng thẳng. Argentina nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút để tiến vào bán kết.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật hay thể lực, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh tâm lý. Trong bầu không khí rực lửa, đội trưởng Lionel Messi một lần nữa chứng minh vai trò thủ lĩnh không chỉ qua đôi chân mà còn qua tiếng nói đầy sức nặng để bảo vệ vị thế của nhà đương kim vô địch.

Tiếng nói của thủ quân trước vị vua áo đen

Sức nóng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ngay từ hiệp một khi những quyết định và cách điều hành của tổ trọng tài người Bồ Đào Nha gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, siêu sao 39 tuổi đã trực tiếp tiến đến chấn chỉnh trọng tài chính Joao Pinheiro sau một tình huống giao tiếp thiếu chuẩn mực.

Theo ghi nhận từ kênh truyền hình TyC Sports, Messi đã tỏ rõ thái độ bất bình với cách hành xử của vị vua áo đen. Anh thẳng thắn yêu cầu sự công bằng trong cách đối thoại: "Hãy nói chuyện với tôi một cách bình thường, hãy nói chuyện với tôi bằng sự tôn trọng. Tôi đã nói chuyện với ông một cách bình thường cơ mà". Đây được xem là hành động cần thiết của một thủ quân dày dặn kinh nghiệm để giảm bớt sự ức chế cho các đồng đội trước áp lực từ trọng tài.

Messi không hài lòng với cách giao tiếp của trọng tài ở trận gặp Thụy Sĩ. Ảnh: FIFA

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ và bản lĩnh ở hiệp phụ

Về mặt chuyên môn, Thụy Sĩ đã triển khai một lối chơi vô cùng khó chịu, phong tỏa chặt chẽ các không gian hoạt động của hàng công Albiceleste. Tuy nhiên, kế hoạch của đại diện châu Âu bắt đầu rạn nứt trong hiệp hai khi tiền đạo chủ lực Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng xứ đồng hồ rơi vào thế thiếu người.

Dù chơi hơn người và tạo ra sức ép nghẹt thở, Argentina vẫn không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức trước sự kiên cường của hàng thủ Thụy Sĩ. Trận đấu buộc phải kéo dài sang hai hiệp phụ, nơi bản lĩnh của các ngôi sao trẻ lên tiếng đúng lúc.

Sự kiên trì của đoàn quân áo xanh-trắng cuối cùng đã được đền đáp. Lần lượt Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã tỏa sáng rực rỡ với những pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này không chỉ đưa Argentina bước tiếp vào vòng bán kết mà còn khẳng định sức mạnh chiều sâu đội hình khi các nhân tố dự bị và trụ cột đều biết cách định đoạt trận đấu ở những thời khắc sinh tử.

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp Messi và các đồng đội tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới, đồng thời để lại bài học về sự điềm tĩnh và tôn trọng trên sân cỏ đỉnh cao.