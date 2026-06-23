Messi độc chiếm kỷ lục ghi bàn World Cup: Miroslav Klose ngả mũ trước cầu thủ vĩ đại nhất Với cú đúp vào lưới tuyển Áo tại World Cup 2026, Lionel Messi chính thức cán mốc 18 bàn thắng, vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Thế giới bóng đá vừa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử tại World Cup 2026 khi Lionel Messi chính thức bước lên đỉnh cao mới của những tay săn bàn. Với màn trình diễn chói sáng trong màu áo Argentina, siêu sao này không chỉ giúp đội nhà tiến sâu mà còn trực tiếp xô đổ kỷ lục tưởng chùng như không thể phá vỡ của huyền thoại người Đức, Miroslav Klose.

Miroslav Klose gửi lời chúc mừng đến Messi.

Cột mốc 18 bàn thắng và sự lật đổ vĩ đại

Tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, Lionel Messi đã khiến cả khán đài bùng nổ bằng một cú đúp đẳng cấp vào lưới đội tuyển Áo. Hai pha lập công này không chỉ mang về chiến thắng cho "Albiceleste" mà còn giúp El Pulga nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18. Thành tích này chính thức đưa anh vượt qua con số 16 bàn thắng mà Miroslav Klose đã thiết lập và giữ vững suốt từ năm 2014.

Để đạt được cột mốc 16 bàn trước đây, Klose đã cần đến 24 trận đấu trải dài qua 4 kỳ World Cup (2002-2014), đỉnh cao là chức vô địch thế giới tại Brazil. Trong khi đó, Messi thiết lập kỷ lục mới ở trận đấu thứ 28 của mình tại đấu trường này. Kể từ khi ra mắt vào năm 2006, siêu sao người Argentina đã nổ súng ở 5 trên 6 kỳ World Cup tham dự, cho thấy một sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở cấp độ cao nhất.

Tầm ảnh hưởng vượt xa những con số thống kê

Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Lionel Scaloni, Messi không chỉ đóng vai trò là một tay săn bàn thượng hạng mà còn là hạt nhân trong lối chơi tập thể. Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn, anh hiện còn là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất trong lịch sử giải đấu với 76 lần mở ra thời cơ cho các đồng đội.

Chỉ số World Cup Lionel Messi Miroslav Klose Số bàn thắng 18 16 Số trận đấu 28 24 Cơ hội tạo ra 76 - Kỳ World Cup vô địch 2022 2014

Lời tán dương từ "Kẻ bị lật đổ"

Chứng kiến hậu bối vượt qua thành tích của mình, Miroslav Klose đã dành những lời trân trọng nhất cho thủ quân Argentina. Chia sẻ với tờ Suddeutsche Zeitung, cựu tiền đạo lừng danh người Đức khẳng định Messi đã vượt xa mọi giới hạn thông thường của môn thể thao này.

"Đối với cá nhân tôi, Lionel Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Những gì cậu ấy đang làm được trên sân cỏ là điều không tưởng và hoàn toàn vượt xa mọi giới hạn trước đây. Xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến nhà vô địch, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với ngai vàng này!", Klose chia sẻ đầy hào sảng.

Hướng tới những đỉnh cao tiếp theo

Với 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận vòng bảng và tấm vé tiến vào vòng 32 đội đã nằm gọn trong tay, Messi đang hướng tới việc xô đổ những cột mốc tiếp theo. Mục tiêu gần nhất của anh chính là danh hiệu cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử World Cup. Hiện tại, Messi đang sở hữu 8 đường chuyền dọn cỗ, ngang bằng với thành tích của huyền thoại quá cố Diego Maradona.

Cuộc hành trình của Argentina tại World Cup 2026 vẫn đang tiếp diễn, và với một Messi đang ở trạng thái thăng hoa nhất, người hâm mộ kỳ vọng sẽ còn nhiều kỷ lục nữa bị chinh phục bởi đôi chân ma thuật của siêu sao này.