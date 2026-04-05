Messi ghi bàn lịch sử ngày Inter Miami khánh thành sân vận động 1 tỷ USD Siêu sao Lionel Messi ghi bàn thắng đầu tiên tại Nu Stadium trong ngày Inter Miami ra mắt 'thánh đường' mới thuộc tổ hợp Miami Freedom Park trị giá 1 tỷ USD.

Sáng ngày 5/4, bóng đá Mỹ đã đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng khi Inter Miami chính thức khánh thành Nu Stadium, ngôi nhà mới đẳng cấp thế giới thuộc khu phức hợp Miami Freedom Park. Trong bầu không khí lễ hội rực rỡ sắc hồng, Lionel Messi một lần nữa khẳng định vị thế huyền thoại khi ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên lập công cho đội bóng tại sân vận động này.

Nu Stadium đã chính thức mở cửa trong cuộc chạm trán giữa Inter Miami và Austin FC.

Khoảnh khắc lịch sử của Lionel Messi tại 'thánh đường' mới

Trận hòa 2-2 trước Austin FC không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần, mà còn là buổi đại tiệc khánh thành ngôi nhà mới của Inter Miami. Dù Guilherme Biro của đội khách gây bất ngờ với bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, nhưng sự phấn khích của hơn 2,6 vạn cổ động viên đã nhanh chóng trở lại nhờ cái tên quen thuộc.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, từ đường tạt bóng chính xác của Ian Fray, Lionel Messi đã có tình huống bật cao đánh đầu điệu nghệ để quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ 5 của siêu sao người Argentina trong mùa giải MLS 2026 chỉ sau 6 lần ra sân, một hiệu suất kinh ngạc chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế của anh tại giải đấu.

Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp siêu sao.

Cuộc đối đầu khép lại với tỷ số hòa sau nỗ lực của Luis Suarez ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, tâm điểm thực sự nằm ở việc Inter Miami cuối cùng đã trở về đúng nghĩa với thành phố Miami sau hơn 6 năm phải sử dụng sân tạm thời tại Fort Lauderdale.

Kiến trúc tỷ đô và biểu tượng mang tên 'Leo Messi Stand'

Nu Stadium không chỉ đơn thuần là một sân bóng, mà là trái tim của dự án Miami Freedom Park với tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Riêng chi phí xây dựng sân vận động đã tiêu tốn khoảng 350 triệu USD, sở hữu sức chứa 26.700 chỗ ngồi cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp bao gồm khách sạn 750 phòng và khu bán lẻ rộng lớn.

Đáng chú ý, để tri ân những đóng góp vĩ đại của El Pulga, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã chính thức đặt tên cho khu vực khán đài phía Đông là 'Leo Messi Stand'. Sự kiện này minh chứng cho mối liên kết chặt chẽ giữa tầm nhìn của giới chủ và giá trị thương hiệu khổng lồ mà Messi mang lại cho đội bóng.

Thông số dự án Chi tiết Tổng vốn đầu tư khu phức hợp 1 tỷ USD Chi phí xây dựng sân vận động 350 triệu USD Sức chứa khán giả 26.700 chỗ ngồi Diện tích công viên công cộng 58 mẫu Anh

Giấc mơ thành hiện thực của David Beckham

Trước giờ bóng lăn, cựu danh thủ David Beckham cùng các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas đã có màn xuất hiện đầy xúc động giữa sân. Beckham không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chứng kiến giấc mơ từ năm 2023 chính thức trở thành hiện thực hoành tráng.

Beckham hạnh phúc trong ngày khánh thành dự án 1 tỷ USD.

Trong bài phát biểu của mình, huyền thoại bóng đá Anh chia sẻ: "Chúng tôi đã tin vào Miami, và Miami đã tin tưởng chúng tôi". Ông cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Messi, người được ông ca ngợi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Sự kiện còn có sự hiện diện của Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, nhằm chúc mừng thành công của dự án vốn được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn tư nhân.

Nhìn chung, việc khánh thành Nu Stadium cùng bàn thắng của Messi đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Inter Miami. Từ một đội bóng non trẻ, nhờ tầm nhìn chiến lược của Beckham và sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu, Inter Miami giờ đây đã sở hữu một cơ sở hạ tầng xứng tầm để chinh phục những đỉnh cao mới trên bản đồ bóng đá toàn cầu.