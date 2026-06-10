Messi lập công, dàn sao trẻ Argentina phô diễn sức mạnh trước thềm World Cup 2026 Argentina đánh bại Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Lionel Messi ghi bàn ngay sau khi vào sân, bên cạnh sự tỏa sáng của tài năng trẻ Valentin Barco.

Đội tuyển Argentina vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland tại sân vận động Jordan-Hare. Màn tổng duyệt cuối cùng của đoàn quân áo sọc trắng xanh không chỉ cho thấy đẳng cấp của các trụ cột mà còn là sân diễn của những tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Sức trẻ lên tiếng và bàn mở tỷ số sớm

Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tận dụng trận đấu này để thử nghiệm những nhân tố mới như Nico Paz và Valentin Barco. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ sớm được cụ thể hóa bằng thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù suýt phải nhận bàn thua sớm từ pha dứt điểm vọt xà của Mikael Ellertsson bên phía Iceland ở phút thứ 4, Argentina đã nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 70%.

Phút thứ 8, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ một tình huống bóng lộn xộn sau quả đá phạt, hậu vệ trẻ Valentin Barco chớp thời cơ tung cú dứt điểm một chạm quyết đoán từ khoảng cách 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào lưới Iceland, mở tỷ số cho Argentina.

Barco mở tỷ số từ rất sớm cho Argentina.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới trở nên thanh thoát. Tuy nhiên, Iceland cũng cho thấy sự khó chịu với lối đá áp sát rát và những cú dứt điểm tầm xa nguy hiểm, điển hình là pha nã đại bác của Isak Johannesson buộc thủ thành Geronimo Rulli phải trổ tài ở cuối hiệp một.

Hiệu ứng Lionel Messi và sự bùng nổ trong hiệp hai

Sang hiệp hai, Scaloni bắt đầu tung các quân bài chiến lược vào sân. Sự xuất hiện của Lautaro Martinez và Alexis Mac Allister giúp Argentina gia tăng áp lực nghẹt thở. Dù cột dọc đã hai lần từ chối bàn thắng của các cầu thủ Nam Mỹ, nhưng bầu không khí tại Jordan-Hare chỉ thực sự bùng nổ khi Lionel Messi được đưa vào sân ở phút 70.

Chỉ mất hai phút góp mặt, siêu sao 37 tuổi đã tạo nên sự khác biệt. Messi thực hiện đường chọc khe tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự đối phương, đặt Lautaro Martinez vào vị trí thuận lợi dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Messi không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt.

Messi vào sân và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chiến thắng được ấn định vào phút 87 sau một pha phối hợp mẫu mực. Rodrigo De Paul và Lionel Messi có tình huống đập nhả ăn ý trước khi bóng được căng ngang thuận lợi để Thiago Almada dễ dàng đệm bóng cận thành, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Thống kê trận đấu Argentina 3-0 Iceland

Thông số Argentina Iceland Tỷ lệ kiểm soát bóng 72% 28% Số cú sút 15 6 Sút trúng đích 7 2 Bàn thắng 3 0

Thắng lợi đậm đà này là thông điệp đanh thép mà Argentina gửi tới các đối thủ tại World Cup 2026. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của Messi và sức trẻ của Barco hay Almada đang giúp nhà đương kim vô địch sở hữu một đội hình có chiều sâu và đầy biến ảo.