Messi lập siêu kỷ lục 18 bàn thắng giúp Argentina sớm vào vòng 32 đội World Cup Lionel Messi chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup sau cú đúp vào lưới Áo, đánh dấu hành trình phi thường từ ý định giải nghệ đến đỉnh cao bất tử.

Trong bầu không khí rực lửa tại World Cup 2026, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể bất biến của bóng đá thế giới. Cú đúp vào lưới đội tuyển Áo không chỉ giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 để sớm ghi danh vào vòng 32 đội, mà còn chính thức đưa siêu sao 39 tuổi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Messi lập kỷ lục mới tại World Cup sau cú đúp vào lưới tuyển Áo.

Từ vực thẳm giải nghệ đến đỉnh cao lịch sử

Mười năm trước, sau thất bại tại chung kết Copa America 2016, Messi từng tuyên bố từ giã đội tuyển trong sự đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, quyết định rút lại lời chia tay đó đã mở ra một chương sử hào hùng nhất mà bóng đá đương đại từng chứng kiến. Ở tuổi 39, thay vì lùi bước, Messi lại đang dẫn dắt Albiceleste với tư thế của một vị vua đương nhiệm.

Messi đã từng cân nhắc giải nghệ ở ĐTQG cách đây 10 năm.

Chiến thắng trước Áo mang đậm dấu ấn biểu tượng khi diễn ra đúng vào kỷ niệm 40 năm ngày Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại trước đội tuyển Anh tại Mexico 1986. Trong dòng chảy lịch sử đó, Messi đã viết tiếp bản hùng ca của riêng mình bằng bản lĩnh thép.

Bản lĩnh của thiên tài sau sai lầm

Trận đấu không bắt đầu một cách suôn sẻ cho số 10 của Argentina. Phút thứ 8, anh bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền sau khi Lautaro Martinez bị phạm lỗi. Thế nhưng, sự bế tắc chỉ kéo dài 30 phút. Bằng một pha dứt điểm chìm hiểm hóc, Messi chính thức vượt qua cột mốc 16 bàn thắng của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Đến những phút bù giờ hiệp hai, "El Pulga" ấn định tỷ số 2-0 bằng một pha xử lý đẳng cấp trong không gian hẹp, loại bỏ hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm từ góc sút không tưởng. 18 bàn thắng sau 28 trận đấu tại World Cup là con số thách thức mọi quy luật thời gian.

Những con số thống kê kinh ngạc

18 bàn thắng: Kỷ lục mới trong lịch sử World Cup, vượt qua Miroslav Klose (16 bàn).

Kỷ lục mới trong lịch sử World Cup, vượt qua Miroslav Klose (16 bàn). 12/18 bàn: Được ghi sau khi Messi bước sang tuổi 35, minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Được ghi sau khi Messi bước sang tuổi 35, minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc. 6 trận liên tiếp: Messi nổ súng tại World Cup, san bằng kỷ lục của các huyền thoại Just Fontaine và Jairzinho.

Messi nổ súng tại World Cup, san bằng kỷ lục của các huyền thoại Just Fontaine và Jairzinho. 76 cơ hội: Số lần tạo cơ hội nhiều nhất lịch sử giải đấu, khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên lối chơi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Messi không còn dựa vào những bước chạy bùng nổ mà thay vào đó là trí tuệ siêu việt và khả năng chọn vị trí bậc thầy. Anh đã in dấu giày vào 12 bàn thắng (10 bàn, 2 kiến tạo) chỉ trong 6 trận gần nhất tại sân chơi này.

Hiện tại, với tấm vé đi tiếp chắc chắn trong tay, Messi đang hướng tới mục tiêu vượt qua kỷ lục 8 đường kiến tạo của Diego Maradona. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Jordan sẽ là sân khấu tiếp theo để thế giới chiêm ngưỡng chương cuối rực rỡ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.