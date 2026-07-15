Messi nắm lợi thế vàng trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 sau khi Mbappe bị loại Thất bại 0-2 của Pháp trước Tây Ban Nha khiến Kylian Mbappe dậm chân ở 8 bàn thắng, mở ra cơ hội lịch sử để Lionel Messi độc chiếm danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026 vừa trải qua một bước ngoặt quan trọng sau trận bán kết đầu tiên. Thất bại của đội tuyển Pháp không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch của Les Bleus mà còn đẩy Kylian Mbappe vào thế bất lợi trực tiếp trước kình địch Lionel Messi trong cuộc chiến giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Mbappe im tiếng, cánh cửa lịch sử mở rộng với Messi

Dù vẫn đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công, nhưng vị thế của hai siêu sao đã thay đổi hoàn toàn. Trong khi Mbappe chỉ còn một trận tranh hạng ba để cải thiện thành tích, Lionel Messi vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá trong trận bán kết với Anh và tiềm năng là trận chung kết. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thủ quân Argentina lần đầu tiên sở hữu danh hiệu Vua phá lưới World Cup trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Trận bán kết tại Munich vừa qua chứng kiến một Mbappe bế tắc. Dù rất nỗ lực với những pha đột phá cá nhân, đội trưởng tuyển Pháp hoàn toàn bị hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha phong tỏa. Cú sút phạt vọt xà ở phút 88 là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực của chân sút 27 tuổi trong ngày hàng công Pháp đứt mạch liên lạc.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 (Cập nhật ngày 15/07)

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Số bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappe Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembele Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5

Mikel Oyarzabal: Kẻ thách thức thầm lặng

Điểm sáng lớn nhất sau loạt trận bán kết đầu tiên chính là Mikel Oyarzabal. Tiền đạo của Real Sociedad tiếp tục chứng minh tại sao anh là quân bài ưa thích của HLV Luis de la Fuente. Pha dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền ở phút 22 không chỉ mở ra chiến thắng cho La Roja mà còn đưa anh cán mốc 5 bàn thắng.

Khác với mẫu trung phong cổ điển, Oyarzabal hoạt động như một "số 9 ảo", liên tục di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. Với việc Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào trận chung kết, Oyarzabal vẫn còn cơ hội để áp sát nhóm dẫn đầu, dù khoảng cách 3 bàn với Messi và Mbappe là một thử thách không nhỏ.

Phân tích chiến thuật: Tại sao hàng công Pháp gãy đổ?

Sự bế tắc của Mbappe và Ousmane Dembele (6 bàn) trong trận bán kết bắt nguồn từ khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời của Tây Ban Nha. Unai Simon đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục hóa giải các tình huống đối mặt, trong khi cặp hậu vệ biên của Tây Ban Nha đã chia cắt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa tuyến tiền vệ và các tiền đạo cánh của Pháp.

Đáng chú ý, Bradley Barcola – người từng được kỳ vọng là nhân tố đột biến – cũng không thể xuyên thủng hệ thống pressing tầm cao của đối thủ. Việc Pháp dừng bước khiến cuộc đua giờ đây đổ dồn sự chú ý vào trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Kịch bản nào cho những trận đấu cuối cùng?

Hiện tại, Harry Kane và Jude Bellingham (cùng 6 bàn) đang là những đối trọng lớn nhất có thể đe dọa vị trí của Messi. Nếu một trong hai ngôi sao của Tam Sư tỏa sáng rực rỡ trong trận bán kết sắp tới, cục diện bảng xếp hạng Vua phá lưới sẽ còn nhiều biến số khó lường.

Nhìn lại lịch sử, Mbappe từng giành Chiếc giày vàng 2022 với 8 bàn thắng, trong khi Harry Kane lên ngôi năm 2018 với 6 pha lập công. Tại kỳ World Cup 2026 này, con số 8 bàn hiện tại vẫn chưa đủ để đảm bảo danh hiệu khi các chân sút hàng đầu vẫn còn những trận đấu quan trọng phía trước để thiết lập cột mốc mới.