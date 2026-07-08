Messi rực sáng đưa Argentina vào tứ kết World Cup: Những giọt nước mắt và kỷ lục lịch sử Lionel Messi thiết lập kỷ lục ghi bàn tại 6 trận knock-out liên tiếp khi giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập, chính thức vào tứ kết World Cup để đối đầu Thụy Sĩ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lionel Messi đã gục xuống và để những giọt nước mắt tuôn rơi tự do. Đó không chỉ là cảm xúc của một chiến thắng thông thường, mà là sự giải tỏa khủng khiếp sau một trận cầu mà Argentina đã đứng bên bờ vực thẳm. Cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính trước Ai Cập không chỉ đưa Albiceleste vào tứ kết World Cup, mà còn khẳng định vị thế bất diệt của một vĩ nhân đang viết tiếp những chương cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng.

Messi có một chiến thắng cực kỳ cảm xúc. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh của vĩ nhân ở tuổi 43

Ở độ tuổi 43, khi hầu hết các đồng nghiệp cùng trang lứa đã ổn định cuộc sống sau giải nghệ, Messi vẫn đang gánh vác hy vọng của cả một dân tộc tại kỳ World Cup được tổ chức ngay trên quê hương. Áp lực là cực kỳ khủng khiếp, bởi một thất bại đồng nghĩa với lời chia tay cay đắng nhất cho một huyền thoại. Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước sức ép, Messi đã chọn cách rực sáng nhất để cứu rỗi đội bóng.

Chứng kiến màn trình diễn này, cựu thủ thành Paul Robinson nhận định tại Atlanta rằng Argentina đã thực sự bị dồn vào thế đường cùng. Nhưng chính sự hiện diện của Messi đã thay đổi tất cả. Một pha kiến tạo xé toang hàng phòng ngự cùng một bàn thắng mang thương hiệu cá nhân đã đảo ngược tình thế, dập tắt hy vọng của người Ai Cập và làm phá sản mọi toan tính của các đối thủ lớn khác như đội tuyển Anh.

Những con số thống kê gây chấn động

Dưới góc độ chuyên môn, Messi không chỉ chơi bóng bằng cảm hứng mà còn bằng hiệu suất tối đa của một cỗ máy săn bàn. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở 6 trận đấu thuộc vòng knock-out liên tiếp. Phong độ này gợi nhớ đến Gerd Muller vĩ đại của năm 1970, nhưng ở một phiên bản hiện đại và bền bỉ hơn.

Chỉ số Giá trị Số trận knock-out liên tiếp ghi bàn 6 trận (Kỷ lục lịch sử) Bàn thắng tại giải đấu hiện tại 8 bàn Đóng góp trong 9 trận gần nhất 13 bàn thắng, 3 kiến tạo Tổng số bàn thắng tham gia trực tiếp 16 bàn

Hàng phòng ngự Ai Cập đã cố gắng phong tỏa Messi bằng mọi cách, nhưng đẳng cấp của "El Pulga" là thứ không thể bị kiềm tỏa hoàn toàn. Việc anh liên tục di chuyển rộng, tạo khoảng trống và đưa ra những quyết định xử lý bóng ở tốc độ cao đã khiến mọi hệ thống phòng ngự trở nên lỗi thời.

Với Messi trong đội hình, Argentina ngược dòng không tưởng. Ảnh: Getty.

Nỗi ám ảnh của các đối thủ tiếp theo

Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số hay tấm vé đi tiếp, nó còn gửi đi một thông điệp đanh thép tới Thụy Sĩ – đối thủ của Argentina tại vòng tứ kết. Sự trỗi dậy của Argentina đã trực tiếp làm thay đổi cục diện giải đấu. Đặc biệt là đội tuyển Anh, đội bóng vốn kỳ vọng vào một kịch bản thuận lợi hơn nếu Argentina bị loại, giờ đây sẽ phải dè chừng sự hưng phấn đang lên cao của Messi và các đồng đội.

Dù Argentina không chỉ có mình Messi, nhưng rõ ràng chính anh là người nâng tầm toàn bộ tập thể. World Cup đang được chứng kiến những bước chạy cuối cùng của một huyền thoại, và dường như nguồn năng lượng của anh vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt. Với phong độ hiện tại, Messi không chỉ là một cầu thủ, anh là nỗi ám ảnh thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào muốn chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.