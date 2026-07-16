Messi rực sáng với cú đúp kiến tạo, Argentina ngược dòng hạ Anh 2-1 vào chung kết World Cup 2026 Lionel Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp thiên tài với hai đường dọn cỗ quyết định, giúp Argentina lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Anh để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đã kết thúc theo kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi đồng hồ điểm sang những phút bù giờ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và sự thiên tài của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc, dập tắt hy vọng của "Tam Sư" và đưa La Albiceleste tiến gần hơn tới việc bảo vệ ngôi vương.

Lionel Messi có lần thứ 3 trong sự nghiệp giành vé vào chơi trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Thế trận giằng co và toan tính chiến thuật

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã biến khu vực trung tuyến thành một "chiến trường" thực sự với những pha tranh chấp không khoan nhượng. Tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate đã triển khai một hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là nhiệm vụ phong tỏa Lionel Messi. Việc chia cắt siêu sao số 10 với các vệ tinh xung quanh khiến nhịp độ trận đấu liên tục bị xé vụn bởi những pha phạm lỗi chiến thuật.

Ngược lại, Argentina cũng cho thấy sự kín kẽ đáng kinh ngạc. Những mũi nhọn nguy hiểm bên phía tuyển Anh như Jude Bellingham hay Harry Kane gần như không có khoảng trống để đe dọa khung thành của Emiliano Martinez. Phải đến phút 39, cơ hội rõ rệt đầu tiên mới xuất hiện khi Enzo Fernandez thử vận may bằng một cú sút xa uy lực, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Nút thắt Anthony Gordon và sự xuất sắc của Pickford

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi cả hai bắt đầu tăng tốc. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Djed Spence bên phía cánh trái, Julian Alvarez liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, thủ thành Jordan Pickford đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Giữa lúc Argentina đang ép sân, tuyển Anh bất ngờ tung ra đòn hồi mã thương đầy sắc lẹm ở phút 55. Morgan Rogers thực hiện pha bứt tốc bên hành lang cánh phải trước khi tung đường tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Anthony Gordon băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho "Tam Sư".

Anthony Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh nhà vô địch và khoảnh khắc của Messi

Bị dồn vào thế chân tường, HLV Lionel Scaloni yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình và liên tục nhồi bóng vào vòng cấm. Sức ép nghẹt thở bắt đầu được tạo ra khi Alexis Mac Allister liên tiếp có hai cơ hội đánh đầu mười mươi, trong đó một lần bóng tìm đến đúng cột dọc. Khi tất cả bắt đầu nghĩ về một thất bại cho Argentina, Lionel Messi đã lên tiếng.

Phút 85, từ một pha xử lý tinh tế của Messi, bóng được trả ngược về tuyến hai cho Enzo Fernandez. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea tung cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn nỗ lực của Pickford để cân bằng tỷ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, đúng vào phút bù giờ 90+2, Messi một lần nữa khiến cả sân vận động nổ tung. Siêu sao 39 tuổi thực hiện pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tung đường tạt bóng chuẩn xác từng milimet để Lautaro Martinez đánh đầu cận thành, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Argentina.

Thắng lợi 2-1 chung cuộc giúp Argentina chính thức giành vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026. Đối thủ cuối cùng của Messi và các đồng đội sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha, hứa hẹn một trận đấu đỉnh cao giữa hai phong cách bóng đá tấn công quyến rũ nhất thế giới hiện nay.

Đội hình ra sân của Anh và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thống kê trận đấu: