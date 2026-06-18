Messi san bằng kỷ lục World Cup: Arturo Vidal ngả mũ trước người ngoài hành tinh Cú hat-trick vào lưới Algeria không chỉ giúp Argentina thắng 3-0 mà còn đưa Lionel Messi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup, khiến Arturo Vidal phải thốt lên kinh ngạc.

Sáng 17/6, sân khấu World Cup 2026 tại bảng J đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đương đại. Lionel Messi, ở tuổi 38, vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nhắc tên mình bằng một màn trình diễn hủy diệt trước Algeria. Ba bàn thắng được ghi không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho nhà đương kim vô địch mà còn chính thức đưa siêu sao này san bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Màn trình diễn của người ngoài hành tinh

Trong suốt 90 phút trên sân, Messi cho thấy tuổi tác dường như chỉ là những con số. Sự thanh thoát trong từng bước chạy và bản năng sát thủ trong vòng cấm đã biến hàng phòng ngự Algeria trở thành những kẻ học việc. Chứng kiến người đồng đội cũ tỏa sáng rực rỡ, Arturo Vidal - cựu tiền vệ Barcelona - đã không giấu nổi sự phấn khích khi phát trực tiếp trận đấu trên nền tảng Kick.

Vidal không giấu nổi cảm xúc thán phục khi theo dõi trận Argentina - Algeria qua video trực tiếp.

"Cậu ấy là người ngoài hành tinh. Không bao giờ mắc sai lầm. Thật không thể tin nổi. Người duy nhất chơi bóng cho Argentina là Leo. Cậu ấy như chơi bóng một mình vậy", Vidal thốt lên đầy kinh ngạc. Tiền vệ người Chile khẳng định rằng ở độ tuổi này, Messi vẫn đang duy trì một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của thế giới bóng đá.

Phân tích chiến thuật: Khi Messi là trung tâm của vũ trụ

Lối chơi của Argentina dưới thời huấn luyện viên đương nhiệm vẫn xoay quanh trục chính là số 10. Tuy nhiên, sự hiệu quả trong trận đấu với Algeria nằm ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm tối ưu của Messi. Theo Vidal, điểm khác biệt lớn nhất chính là tư duy chơi bóng luôn hướng về phía trước. "Messi đã vượt qua tất cả. Phía trước vẫn còn Jordan và Áo. Leo sẽ ghi 9 bàn sau 3 trận đấu", Vidal nhận định đầy táo bạo về phong độ của người bạn thân.

Vidal và Messi thời cùng khoác áo Barcelona.

Mối quan hệ giữa Vidal và Messi được xây dựng từ giai đoạn 2018-2020 khi cả hai cùng sát cánh tại sân Camp Nou. Sự thấu hiểu về năng lực của Messi giúp những lời nhận xét của Vidal trở nên có trọng lượng hơn. Không chỉ là những bàn thắng, Messi còn xác lập cột mốc vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại 6 kỳ World Cup khác nhau.

Vị thế của những huyền thoại

Với 16 pha lập công, Messi hiện chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup cùng Miroslav Klose. Thành tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đặt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ngầm giữa anh và Cristiano Ronaldo vẫn chưa có hồi kết. Trong khi Messi thăng hoa với cú hat-trick, Ronaldo lại có một ngày thi đấu không như ý khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 tại bảng K.

Chiến thắng 3-0 trước Algeria không chỉ là lời khẳng định sức mạnh của đương kim vô địch Argentina mà còn là thông điệp đanh thép từ Lionel Messi: Di sản của anh tại World Cup vẫn đang tiếp tục được viết tiếp bằng những kỷ lục mới.