Messi và lời dặn bí ẩn trước chung kết World Cup 2026: Argentina đã gặp vấn đề gì? Lời dặn "quên hết mọi thứ" của Messi trước trận chung kết World Cup 2026 làm dấy lên nghi vấn về bất ổn nội bộ Argentina trong ngày họ thất thủ 0-1 trước Tây Ban Nha.

Đội tuyển Argentina đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, sự chú ý của giới mộ điệu không chỉ đổ dồn vào kết quả trên bảng điện tử mà còn xoay quanh một đoạn video rò rỉ từ phòng thay đồ, nơi thủ quân Lionel Messi đưa ra những chỉ dẫn đầy ẩn ý cho các đồng đội trước giờ bóng lăn.

"Quên hết mọi thứ": Lời khích lệ hay tín hiệu bất ổn?

Trong đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Lionel Messi xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị. Đội trưởng của La Albiceleste liên tục yêu cầu toàn đội giữ bình tĩnh và gạt bỏ mọi tác động ngoại cảnh. “Hãy bình tĩnh, các cậu. Quên hết mọi thứ khác đi. Quên tất cả đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc chơi bóng, thế thôi”, Messi nhấn mạnh.

Ở góc độ thông thường, đây có thể xem là lời động viên tinh thần quen thuộc từ một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm trước một trận cầu mang tính lịch sử. Tuy nhiên, việc Messi lặp đi lặp lại cụm từ "quên mọi thứ khác đi" đã khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về bầu không khí thực sự phía sau cánh cửa phòng thay đồ. Nhà báo Mehedi Marof nhận định rằng thông điệp này dường như ám chỉ một sự cố hoặc áp lực tâm lý cực lớn đã xảy ra ngay trước trận chung kết.

“Tôi không biết nên hiểu chuyện này thế nào. Khi xem Messi yêu cầu mọi người quên hết những chuyện khác, tôi cảm giác đã xảy ra điều gì đó trong nội bộ đội bóng”, Marof chia sẻ. Ông cũng chỉ ra rằng Argentina đã bước vào trận đấu với một trạng thái tâm lý không bình thường.

Sự bế tắc khó tin về mặt chiến thuật

Những nghi ngờ về sự bất ổn càng có cơ sở khi nhìn vào màn trình diễn thực tế của Argentina trên sân. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, các nhà đương kim vô địch không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Tây Ban Nha. Đây là một thống kê gây sốc đối với một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng.

Hệ thống chiến thuật của HLV Lionel Scaloni hoàn toàn bị chia cắt. Messi bị cô lập giữa vòng vây của các tiền vệ Tây Ban Nha, hiếm khi có cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi để xoay xở hay tung ra những đường chuyền quyết định. Theo quan sát của Marof, nhiều cầu thủ Argentina thi đấu trong tình trạng thiếu năng lượng, trong khi số khác lại tỏ ra căng thẳng quá mức và dễ dàng nổi nóng.

Argentina thể hiện lối chơi bạc nhược trước Tây Ban Nha.

Những cái đầu nóng và sự rời rạc

Sự ức chế của Argentina được thể hiện rõ nét qua phản ứng của Nicolas Otamendi. Trung vệ kỳ cựu này đã có cuộc tranh cãi gay gắt và mất bình tĩnh với Rodri bên phía Tây Ban Nha. Hình ảnh một Argentina kiên cường, gắn kết từng giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất tại giải đấu đã hoàn toàn biến mất trong trận chung kết.

Dù chưa có bằng chứng xác thực về một cuộc rạn nứt nội bộ, nhưng rõ ràng thông điệp của Messi và biểu hiện của các cầu thủ cho thấy Argentina đã bước vào trận đấu cuối cùng với một tâm thế trĩu nặng. Ở tuổi 39, Messi hiểu rõ áp lực của một trận chung kết World Cup, nhưng lần này, nỗ lực giải tỏa tâm lý của anh đã không mang lại hiệu quả trước một Tây Ban Nha chơi kỷ luật và thăng hoa.

Thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu (tính cả hiệp phụ) không chỉ khiến Argentina mất ngôi vương mà còn để lại nhiều dấu hỏi về sự chuẩn bị của họ cho khoảnh khắc quan trọng nhất. Như cuốn sách "How to Win the World Cup" của Chris Evans từng đề cập, chiến thắng tại đấu trường này là sự tổng hòa của chiến thuật, ngôi sao và cả những yếu tố tâm lý không thể lường trước. Với Argentina, dường như họ đã đánh mất sự cân bằng đó ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.