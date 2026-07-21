Messi và lời giã biệt cay đắng tại World Cup 2026: Nỗi đau sẽ cần thời gian để chữa lành Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 khiến Lionel Messi không thể bảo vệ ngôi vương, nhưng bức tâm thư của anh đã chạm đến trái tim người hâm mộ.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại theo kịch bản nghiệt ngã nhất đối với Lionel Messi và các đồng đội. Bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ của đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina mà còn để lại hình ảnh đầy ám ảnh: người thủ quân vĩ đại nức nở ngay trên thảm cỏ, bất lực trước định mệnh trong những phút cuối cùng của sự nghiệp quốc tế đỉnh cao.

Messi cùng Argentina về nhì tại World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Tâm thư từ đáy lòng và niềm tự hào dân tộc

Sau những giây phút nghẹn ngào tại sân vận động, Lionel Messi đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Ở tuổi 39, bức thông điệp của anh không chỉ là lời cảm ơn mà còn là sự chiêm nghiệm về một hành trình đầy thăng trầm. Messi thừa nhận rằng thất bại này là một cú sốc lớn: "Nỗi đau là vô cùng lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian để vết thương này lành lặn".

Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong sự thất vọng, siêu sao đang khoác áo Inter Miami chọn cách tri ân sự đoàn kết của cả một quốc gia. Anh nhấn mạnh rằng việc đưa Argentina trở lại vị thế của những đội bóng giỏi nhất thế giới là thành quả của sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Messi cũng không quên gửi lời chúc mừng chân thành đến đối thủ Tây Ban Nha, những người đã bước lên đỉnh vinh quang sau một trận đấu nghẹt thở.

Di sản vĩ đại và những con số không biết nói dối

Dù không thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, màn trình diễn của Messi tại World Cup 2026 vẫn là một hiện tượng về mặt chuyên môn. Trong suốt chiến dịch, anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của Albiceleste với những thống kê ấn tượng:

Ghi bàn: 8 bàn thắng (nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên 125).

8 bàn thắng (nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên 125). Kiến tạo: 4 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

4 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Tầm ảnh hưởng: Trực tiếp dẫn dắt đội bóng lội ngược dòng trước các đối thủ mạnh như Ai Cập và Anh tại các vòng đấu loại trực tiếp.

Với 125 pha lập công, Messi hiện vững vàng ở vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia, chỉ xếp sau kỷ lục 146 bàn của Cristiano Ronaldo. Quan trọng hơn, anh đã khép lại một chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Argentina với chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa America liên tiếp (2021, 2024).

Dấu hỏi về tương lai của El Pulga

Thất bại tại chung kết World Cup 2026 để lại một dấu hỏi lớn về việc liệu Messi có tiếp tục cống hiến cho màu áo xanh trắng hay không. Những giọt nước mắt tại hiệp phụ cho thấy khát khao của anh vẫn chưa bao giờ cạn, nhưng gánh nặng tuổi tác là điều không thể phủ nhận. Dẫu vậy, như chính Messi đã chia sẻ, những kỷ niệm về sự tận hiến và tinh thần vượt khó của tập thể Argentina sẽ mãi mãi ghi dấu trong ký ức của người hâm mộ.

Argentina có thể đã thua một trận chung kết, nhưng họ đã chứng minh được bản lĩnh của một tập thể kiên cường, luôn biết cách đứng dậy từ những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hành trình của Messi và các đồng đội tại giải đấu năm nay vẫn là một minh chứng hùng hồn cho vị thế của bóng đá Nam Mỹ trên bản đồ thế giới.