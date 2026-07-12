Messi và Mbappe đua song mã Vua phá lưới World Cup 2026: Kịch bản 2022 lặp lại? Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng sở hữu 8 bàn thắng, tạo nên cuộc đua Chiếc giày vàng nghẹt thở tại World Cup 2026, trong khi Harry Kane và Jude Bellingham đang nỗ lực bứt phá.

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2026 đang trở thành một trong những màn so tài cá nhân kịch tính nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Khi giải đấu tiến sâu vào các vòng knock-out quyết định, hai cái tên quen thuộc là Lionel Messi và Kylian Mbappe một lần nữa tách đàn, thiết lập một cuộc đua song mã đầy cảm xúc, gợi nhớ về trận chung kết kinh điển tại Qatar bốn năm trước.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 (Tính đến ngày 12/7)

Dưới đây là danh sách những chân sút hàng đầu đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải đấu:

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappe Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembele Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 4 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3

Lionel Messi: Bản hùng ca của sự bền bỉ ở tuổi 39

Dường như thời gian không thể bào mòn được bản năng sát thủ của Lionel Messi. Ở tuổi 39, đội trưởng của Argentina không chỉ là linh hồn trong lối chơi mà còn là tay săn bàn chủ lực của La Albiceleste. Messi đã duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian vòng bảng và tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở những thời điểm ngặt nghèo nhất.

Messi liên tục giành lại vị trí dẫn đầu

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc trong trận gặp Ai Cập, khi Argentina đứng trước nguy cơ bị loại. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối của Messi không chỉ mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 mà còn trực tiếp đưa anh trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng Vua phá lưới. Với 8 pha lập công, Messi đang đứng trước cơ hội sở hữu Chiếc giày vàng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Kylian Mbappe: Cơn lốc không thể ngăn cản

Không để người đàn anh tạo khoảng cách, Kylian Mbappe đang chứng minh tại sao anh được coi là người kế vị ngai vàng của bóng đá thế giới. Tiền đạo của đội tuyển Pháp vừa có pha lập công quan trọng ở phút 60 trong trận tứ kết gặp Morocco, chính thức san bằng thành tích 8 bàn với Messi.

Mbappe đang hướng tới một cột mốc lịch sử: trở thành cầu thủ đầu tiên sau nhiều thập kỷ giành Chiếc giày vàng ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Với tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm đa dạng, số 10 của Les Bleus vẫn là mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hàng phòng ngự nào tại giải đấu năm nay.

Hy vọng của người Anh từ Bellingham và Kane

Phía sau hai siêu sao dẫn đầu, đội tuyển Anh đang sở hữu một "gọng kìm" đáng sợ với Jude Bellingham và Harry Kane, cả hai đều đã có 6 bàn thắng. Sự bùng nổ của Bellingham từ tuyến hai kết hợp với bản năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm của Kane giúp Tam Sư trở thành đội bóng có hàng công biến ảo bậc nhất.

Việc hai cầu thủ này cùng chia sẻ vị trí bám đuổi cho thấy tuyển Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kane như các kỳ giải trước. Tuy nhiên, để bắt kịp khoảng cách 2 bàn với Messi và Mbappe, họ cần những màn trình diễn bùng nổ hơn nữa trong các trận đấu then chốt sắp tới.

Sự hỗ trợ đắc lực từ Ousmane Dembele

Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele cũng đang có giải đấu thành công nhất sự nghiệp quốc tế với 6 bàn thắng. Sự hiện diện của Dembele ở hành lang cánh không chỉ tạo ra sự khó đoán cho hàng công Pháp mà còn giúp giảm bớt áp lực cho Mbappe.

Với việc cả Mbappe và Dembele đều nằm trong nhóm dẫn đầu, Pháp đang cho thấy sức mạnh hỏa lực đáng sợ, khiến mọi đối thủ phải dè chừng khi đối đầu với nhà đương kim Á quân thế giới.

Những ẩn số thú vị: Oyarzabal và Manzambi

Trong khi đó, Mikel Oyarzabal đang là niềm hy vọng số một của Tây Ban Nha với 4 bàn thắng. Dù khoảng cách với nhóm đầu là khá xa, nhưng trong hệ thống kiểm soát bóng của La Roja, tiền đạo này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để ghi những bàn thắng quan trọng.

Một phát hiện lớn khác của giải đấu là Johan Manzambi của Thụy Sĩ. Tiền vệ 20 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng trước khi gặp phải chấn thương đáng tiếc. Sự vắng mặt của anh trong các trận đấu tới sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng xứ đồng hồ.

Lịch sử gọi tên ai?

Nhìn lại lịch sử, thành tích 8 bàn thắng hiện tại của Messi và Mbappe đã ngang bằng với con số giúp Mbappe giành Chiếc giày vàng năm 2022. Điều này cho thấy hiệu suất ghi bàn cực cao tại kỳ World Cup 2026.

Năm Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 2022 Kylian Mbappe Pháp 8 2018 Harry Kane Anh 6 2014 James Rodriguez Colombia 6

Với việc cả Argentina, Pháp và Anh đều đang tiến sâu, cuộc đua này có thể chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc thiên tài ở trận bán kết hoặc chung kết. Liệu Messi sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân còn thiếu, hay Mbappe sẽ một lần nữa khẳng định vị thế ông vua dội bom của mình?