Messi và Mbappé thống trị cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 trước thềm chung kết Lionel Messi và Kylian Mbappé đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với 8 bàn thắng. Trong khi Argentina tiến vào chung kết, Harry Kane và Jude Bellingham dậm chân ở mốc 6 bàn.

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026 đang đi đến hồi kết với sự thống trị tuyệt đối của hai cái tên lẫy lừng: Lionel Messi và Kylian Mbappé. Sau vòng bán kết đầy biến động, cả hai siêu sao này vẫn đang cùng sở hữu 8 pha lập công, tạo nên một kịch bản so kè nghẹt thở trước khi bước vào những trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Trong trận bán kết thứ hai diễn ra rạng sáng nay, Lionel Messi dù không trực tiếp ghi bàn nhưng đã sắm vai "kiến trúc sư" đại tài trong màn lội ngược dòng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh. Hai đường kiến tạo quyết định của thủ quân 39 tuổi không chỉ đưa Albiceleste vào chung kết mà còn gián tiếp chặn đứng hy vọng bứt phá của các đối thủ trực tiếp phía bên kia chiến tuyến là Harry Kane và Jude Bellingham.

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 hôm nay 16/7: Messi vào chung kết, Kane và Bellingham lỡ bứt phá

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembélé Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5

Messi: Từ tay săn bàn đến linh hồn lối chơi

Bước vào trận bán kết với áp lực phải ghi bàn để độc chiếm ngôi đầu, Messi đã đối mặt với hệ thống phòng ngự kỷ luật của Tam sư. Tuy nhiên, khi các khoảng trống bị phong tỏa, El Pulga đã chứng minh đẳng cấp của một thiên tài điều tiết. Sau khi Anh dẫn trước nhờ công của Anthony Gordon ở phút 55, Messi đã dẫn dắt Argentina thực hiện cuộc quật khởi ngoạn mục.

Phút 85, đường chuyền dọn cỗ của anh giúp Enzo Fernández gỡ hòa bằng cú sút xa hiểm hóc. Chỉ 7 phút sau, lại là Messi với quả tạt chuẩn xác từng milimet từ cánh phải để Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+2. Dù vẫn dừng lại ở mốc 8 bàn, Messi đang nắm lợi thế tâm lý cực lớn khi chuẩn bị bước vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Nỗi thất vọng của người Anh và cơ hội cuối cho Mbappé

Harry Kane và Jude Bellingham đã có một đêm thi đấu đầy nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả. Cả hai đều dậm chân ở cột mốc 6 bàn thắng, kém hai vị trí dẫn đầu 2 pha lập công. Việc tuyển Anh thất bại đồng nghĩa với việc bộ đôi này chỉ còn trận tranh hạng ba để cải thiện thành tích. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại chính là tuyển Pháp của Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé.

Mbappé, người cũng đang có 8 bàn, sẽ có cơ hội nâng cao thành tích trong trận tranh hạng ba – nơi thường diễn ra cởi mở và ít áp lực phòng ngự hơn trận chung kết. Đây là cơ hội để tiền đạo người Pháp tái lập hoặc vượt qua thành tích 8 bàn mà anh từng đạt được tại World Cup 2022.

Nhân tố X từ Tây Ban Nha

Đáng chú ý, Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha đang âm thầm bám đuổi với 5 bàn thắng. Dù khoảng cách 3 bàn với Messi và Mbappé là rất lớn, nhưng việc được chơi trận chung kết cùng sự hỗ trợ từ những chân chuyền thượng hạng như Lamine Yamal hay Pedri, tiền đạo này vẫn là một biến số thú vị trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Lịch sử gọi tên ai?

Nhìn lại lịch sử các kỳ World Cup gần đây, cột mốc 6-8 bàn thường là con số đủ để giành danh hiệu Vua phá lưới. Mbappé và Kane đều là những người từng chiến thắng trong quá khứ, trong khi Messi vẫn đang tìm kiếm danh hiệu cá nhân cao quý này lần đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Năm Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 2022 Kylian Mbappé Pháp 8 2018 Harry Kane Anh 6 2014 James Rodríguez Colombia 6 2010 Thomas Müller Đức 5

Trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh, cùng trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ là những chương cuối cùng định đoạt chủ nhân của Chiếc giày vàng World Cup 2026. Liệu Messi sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, hay Mbappé sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao cá nhân?