Messi và ngưỡng cửa lịch sử: 3 kỷ lục World Cup chờ bị xô đổ trước tuyển Áo Sau cú hat-trick vào lưới Algeria, thủ quân Lionel Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm ba kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi Argentina chạm trán tuyển Áo tại lượt trận thứ hai bảng J.

Ở tuổi 39, trong kỳ World Cup thứ sáu của sự nghiệp, Lionel Messi vẫn đang khiến thế giới bóng đá phải kinh ngạc. Cú hat-trick rực rỡ trong chiến thắng 3-0 trước Algeria không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Argentina mà còn biến trận đấu tiếp theo gặp tuyển Áo trở thành một cột mốc mang tính biểu tượng. Thủ quân của "Albiceleste" hiện chỉ còn cách ba kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử giải đấu đúng một bước chân.

Messi đang chuẩn bị xô đổ hàng loạt kỷ lục tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại

Thành tích gây chấn động nhất chính là cuộc đua giành vị trí cây săn bàn số một trong lịch sử các kỳ World Cup. Với ba pha lập công vào lưới Algeria, Messi đã chính thức nâng tổng số bàn thắng của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 16. Con số này giúp anh san bằng kỷ lục đã tồn tại suốt 12 năm qua của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Chỉ cần thêm một lần xé lưới tuyển Áo, siêu sao sinh năm 1987 sẽ chính thức vượt qua Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 17 pha lập công. Đây là minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc của một cầu thủ đã duy trì hiệu suất đỉnh cao qua hơn hai thập kỷ.

Biểu tượng của chiến thắng: Vượt qua Miroslav Klose lần thứ hai

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh ghi bàn, Messi còn đang thách thức Klose ở một thống kê quan trọng khác: số trận thắng. Chiến thắng trước Algeria là lần thứ 16 Messi được hưởng niềm vui trọn vẹn tại các kỳ World Cup, bằng với thành tích của cựu tiền đạo Bayern Munich.

Nếu Argentina đánh bại Áo trong lượt trận tới, Messi sẽ độc chiếm vị trí cầu thủ có nhiều trận thắng nhất lịch sử giải đấu. Điều này phản ánh tầm ảnh hưởng tuyệt đối của số 10 đối với vận mệnh của đội tuyển quốc gia qua nhiều thế hệ cầu thủ Argentina.

Nghệ thuật sút xa và di sản của Rivelino

Kỷ lục thứ ba mang đậm dấu ấn kỹ thuật cá nhân của Messi. Bàn mở tỷ số vào lưới Algeria bằng một cú sút xa sở trường đã giúp anh cân bằng kỷ lục của huyền thoại Brazil, Rivelino. Cả hai hiện cùng sở hữu 5 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm tại các kỳ World Cup.

Nhìn lại hành trình của Messi, những cú sút xa đã trở thành vũ khí định đoạt trận đấu. Danh sách các "nạn nhân" của anh trải dài qua các kỳ đại hội:

World Cup 2014: Bosnia, Iran và Nigeria.

Bosnia, Iran và Nigeria. World Cup 2022: Mexico và Australia.

Mexico và Australia. World Cup 2026: Algeria.

Thêm một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trước tuyển Áo sẽ đưa Messi trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử sở hữu nhiều bàn thắng sút xa nhất giải đấu. Tại World Cup 2026, mỗi khi Messi chạm bóng trước vòng cấm địa, lịch sử lại đứng trước cơ hội được viết lại. Trận đấu với tuyển Áo không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp, mà còn là đêm để thế giới chứng kiến sự hoàn tất của một di sản vô tiền khoáng hậu.