Mesut Ozil và sự lụi tàn của ảo thuật gia cuối cùng trong kỷ nguyên số 10 Giữa dòng chảy thực dụng của bóng đá hiện đại, Mesut Ozil hiện lên như một dấu gạch nối lãng mạn, người dùng đôi chân trái để bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết của những đường chuyền kiến tạo.

Giữa thế giới bóng đá hiện đại đầy thực dụng, nơi những thông số cơ học và thuật toán pressing đang dần chiếm lĩnh mọi không gian sáng tạo, Mesut Ozil xuất hiện như một dấu gạch nối lãng mạn của thế kỷ cũ. Anh không thuộc về những cuộc đua thể chất khéo léo, mà thuộc về một thế giới nơi những đường chuyền được nâng niu như những nét cọ của nghệ thuật.

Ozil nghệ sĩ với những đường chuyền nghệ thuật.

Trong thế giới của những pha va chạm, những cuộc đua thể lực và tiếng gầm rú không ngớt, Ozil hiện lên như một khoảng lặng lạc nhịp, mang theo vẻ đẹp rất riêng của một bộ phim cũ. Khi bóng đá thế kỷ 21 chuyển mình một cách tàn nhẫn, người ta tôn vinh những cỗ máy có thể chạy 12km mỗi trận. Giữa guồng quay công nghiệp khép kín ấy, Ozil là một nghịch lý — một người vẫn tin rằng cái đẹp của tư duy chơi bóng có thể làm lay động trái tim người hâm mộ.

Thiên tài thấu thị không gian từ Gelsenkirchen

Để hiểu được thứ bóng đá lững lờ nhưng đầy mê hoặc của Ozil, phải quay ngược thời gian về Gelsenkirchen, Đức. Lớn lên tại khu phố nghèo nơi bóng đá là cuộc sinh tồn khắc nghiệt, Ozil không sở hữu thể hình lực lưỡng hay sải chân thần tốc. Thứ duy nhất khiến anh khác biệt là cái chân trái ngoan hiền và đôi mắt có khả năng thấu thị không gian.

Tuổi thơ nghèo tạo nên thiên tài kiến tạo.

Trong khi người khác lao vào tranh chấp, Ozil lặng lẽ quan sát. Anh biết chính xác khi nào khoảng trống xuất hiện, hậu vệ đối phương sẽ nghiêng người sang hướng nào và tiền đạo đội mình sẽ băng xuống ở giây thứ bao nhiêu. Bằng một cú miết lòng nhẹ nhàng, quả bóng đi xuyên qua hàng phòng ngự, tìm đến đúng đà băng xuống của đồng đội. Ngay từ những ngày đầu ở Schalke 04 hay Werder Bremen, anh đã biến trận đấu thành sàn diễn của những nhịp thở nghệ thuật.

Đỉnh cao Real Madrid và sự thấu hiểu của Mourinho

Sau màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2010, Real Madrid đã trải thảm đỏ đưa Ozil về Santiago Bernabeu. Tại đây, anh trở thành linh hồn trong sơ đồ thực dụng nhưng sắc sảo của Jose Mourinho. Trong một tập thể quy tụ Cristiano Ronaldo, Di Maria và Benzema, Ozil là người làm ngưng đọng thời gian.

Mourinho hiểu giá trị của một bộ óc thiên tài.

Sự kết hợp giữa Ozil và Ronaldo đã trở thành biểu tượng duy mỹ của bóng đá thập niên 2010. Trong ba mùa giải tại Tây Ban Nha, tiền vệ người Đức sở hữu tới 81 đường kiến tạo chính thức. Ronaldo chỉ cần bứt tốc, bởi anh hiểu rằng Ozil luôn nhìn thấy đường chạy ấy trước tất cả. Đó là giai đoạn hoàng kim khi bóng đá đỉnh cao vẫn dành khoảng không gian trang trọng để tôn vinh một nghệ sĩ thực thụ.

Anh và Ronaldo tạo nên những khoảnh khắc hoàn hảo.

Giấc mơ London và những nốt thăng tại Arsenal

Năm 2013, Arsene Wenger thực hiện thương vụ kỷ lục để đưa Ozil về Emirates. Sự xuất hiện của anh mang theo hy vọng cho một Arsenal đang khô hạn danh hiệu. Tại London, phong cách "The Ozil Chop" (ngoặt bóng bằng má trong) và những đường chuyền một chạm tinh tế đã mê hoặc hàng vạn cổ động viên.

Người London yêu anh vì những điều tinh tế.

Mùa giải 2015/16 đánh dấu đỉnh cao của Ozil tại Ngoại hạng Anh với 19 đường kiến tạo, suýt phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry. Bàn thắng vào lưới Ludogorets năm 2016 tại Champions League — nơi anh tâng bóng qua đầu thủ môn và lừa qua hai hậu vệ — là minh chứng rõ nét nhất cho sự điềm tĩnh và kỹ thuật siêu đẳng.

Sự đào thải nghiệt ngã của bóng đá công nghiệp

Tuy nhiên, nửa sau thập niên 2010 chứng kiến sự trỗi dậy của Gegenpressing và tư duy kiểm soát không gian khắt khe. Những khoảng trống dành cho số 10 cổ điển dần biến mất. Hệ thống yêu cầu mọi cầu thủ phải chạy, áp sát và va chạm liên tục. Ozil không thay đổi, nhưng thế giới xung quanh anh đã đổi thay.

Thời đại mới không còn chỗ cho số 10.

Khi Arsenal thất bại, người ta không còn hỏi về những đường kiến tạo, mà hỏi về quãng đường anh đã chạy. Sự xung đột giữa tâm hồn nghệ sĩ hoài cổ và hệ thống bóng đá công nghiệp khiến Ozil dần bị đẩy lên băng ghế dự bị. Anh rời đi không phải vì đôi chân quên cách kiến tạo, mà vì bóng đá lúc này đòi hỏi những sản phẩm cơ học đồng đều hơn là những khoảnh khắc cảm hứng đơn lẻ.

Tháng 3/2023, Mesut Ozil chính thức giải nghệ. Không có pháo hoa rực rỡ hay trận đấu tri ân hoành tráng, người nghệ sĩ ấy bước ra khỏi thánh đường một cách lặng lẽ. Dẫu vậy, trong ký ức của những người yêu bóng đá vị nghệ thuật, Ozil vẫn là người cận vệ già kiên cường, kẻ đã cống hiến trọn vẹn để bảo vệ niềm tin rằng bóng đá trước hết phải là một giấc mơ lộng lẫy.