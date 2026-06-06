Meta chính thức triển khai Instagram Plus toàn cầu: Chi tiết 11 đặc quyền cho người dùng trả phí Với mức phí 3,99 USD mỗi tháng, gói Instagram Plus cung cấp bộ công cụ tối ưu hóa tương tác, mở rộng quyền riêng tư và cá nhân hóa giao diện chuyên sâu vừa được Meta ra mắt.

Meta đã chính thức triển khai gói đăng ký Instagram Plus trên phạm vi toàn cầu, đánh dấu bước tiến mới trong việc thương mại hóa các tính năng bổ trợ trên nền tảng mạng xã hội này. Sau giai đoạn công bố giới hạn, dịch vụ hiện đã cho phép người dùng đăng ký trực tiếp thông qua phần cài đặt hồ sơ với mức phí 3,99 USD/tháng (tương đương khoảng 105.000 đồng).

Gói dịch vụ mới tập trung vào ba trụ cột chính: gia tăng khả năng hiển thị, cung cấp số liệu phân tích chuyên sâu và mở rộng quyền tùy biến giao diện cá nhân. Đích thân người đứng đầu Instagram, ông Adam Mosseri, đã xác nhận việc triển khai này nhằm mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn cho nhóm người dùng chuyên nghiệp và những người ưu tiên quyền riêng tư.

CEO Adam Mosseri của Instagram giới thiệu về gói Instagram Plus

Nâng cấp khả năng tương tác và hiển thị Story

Nhóm tính năng đầu tiên của Instagram Plus hướng tới việc tối ưu hóa cách người dùng kết nối với bạn bè. Đáng chú ý nhất là công cụ "Story Spotlight", giúp ưu tiên hiển thị câu chuyện của người đăng ký lên đầu bảng tin của bạn bè, đảm bảo nội dung không bị trôi lỡ. Bên cạnh đó, tính năng "Story Extend" cho phép kéo dài thời gian tồn tại của mỗi tin đăng lên đến 48 giờ thay vì 24 giờ như mặc định.

Về mặt hiệu ứng, người dùng trả phí có thể sử dụng "Super Hearts" để tạo các hiệu ứng trái tim động rực rỡ khi tương tác với Story của người khác. Để quản lý đối tượng xem hiệu quả hơn, tính năng "Multiple Story Audiences" cho phép thiết lập nhiều danh sách người xem khác nhau, giúp phân loại nội dung chia sẻ phù hợp với từng nhóm quan hệ cụ thể.

Tính năng Story Spotlight tập trung vào việc gia tăng tương tác với bạn bè

Kiểm soát dữ liệu người xem và quyền riêng tư

Instagram Plus giải quyết nhu cầu tìm hiểu sâu về tệp khán giả thông qua tính năng "Story Rewatch Insights". Công cụ này cho phép người dùng biết chính xác số lần một cá nhân xem lại nội dung của mình. Ngoài ra, thanh tìm kiếm trong danh sách người xem (Search Viewer List) giúp chủ tài khoản nhanh chóng xác định một người cụ thể đã xem nội dung hay chưa.

Về quyền riêng tư, tính năng "Story Preview" là một điểm cộng lớn khi cho phép người dùng xem trước nội dung Story của người khác mà không tạo ra áp lực về việc phải phản hồi ngay lập tức hoặc để lại dấu vết tương tác. Điều này đáp ứng xu hướng sử dụng mạng xã hội một cách kín đáo của một bộ phận người dùng hiện đại.

Mở rộng khả năng cá nhân hóa hồ sơ

Đối với những người dùng muốn thể hiện phong cách riêng, Instagram Plus cung cấp hệ thống biểu tượng ứng dụng tùy chỉnh (Custom App Icon) với các thiết kế độc quyền từ các nhà sáng tạo nổi bật. Người dùng cũng có thể thay đổi font chữ tại phần tiểu sử (Custom Bio Font) để tạo điểm nhấn cho trang cá nhân.

Hệ thống quản lý bài viết cũng được nâng cấp đáng kể:

More Profile Pins: Tăng số lượng bài viết được ghim trên đầu trang cá nhân lên tối đa 6 bài thay vì 3 bài như trước đây.

Tăng số lượng bài viết được ghim trên đầu trang cá nhân lên tối đa 6 bài thay vì 3 bài như trước đây. Post Directly to Profile: Tính năng này cho phép đăng tải hình ảnh hoặc video trực tiếp vào trang cá nhân hoặc mục nổi bật mà không xuất hiện trên bảng tin (feed) của bạn bè, phù hợp cho việc lưu trữ khoảnh khắc cá nhân.

Tính năng ghim bài viết (More Profile Pins) cho phép ghim tối đa 6 bài viết

Việc Meta tung ra Instagram Plus cho thấy chiến lược rõ ràng trong việc đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ phần mềm. Với mức chi phí hợp lý, gói đăng ký này không chỉ đơn thuần là một dịch vụ trả phí để loại bỏ quảng cáo, mà là một bộ công cụ hỗ trợ người dùng quản lý sự hiện diện số một cách chuyên nghiệp và riêng tư hơn.